أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 …عساف يعيد شامية لغفران الغريب (فيديو)

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 … في هذه الحلقة يرضخ عساف الغريب ( أحمد السقا ) لبكري كبير الغجر ( عماد زيادة ) ويعطي له ذهب الغجر في مقابل إعادة شامية ( احلام الجريتلى ) والدة غفران الغريب ( أمير كرارة ) وبالفعل يأخذ بكري الذهب ويسلم شامية ، ولكنه وهو يسوق السيارة نقل التي بها الذهب يجد على الغريب ( دياب ) رئيس المباحث في أحد الأكنة وعند تفتيش السيارة يجد ذهب العائلة بحوزته .

يقف عساف الغريب ومعه شامية في السيارة قبل قصر غفران الغريب والتي تحكى له حكاية زواجها من والد غفران ، وتطلب منه الكف عن الصراع والقتل ، فقد ضاع من عمرها عشرون عاما كما ضاعوا منه .

تدخل شامية قصر غفران وتقابل خادمة جليلة التي تحكى لها ماحدث في السنوات الماضية ، وتسألها ما إذا كانت جليلة تستاهل حبسها لعشرون عاما وتقول لها انها بالفعل تستاهل ما فعله غفران لها .

النجم الكبير نور الشريف تظهر صورته في هذه الحلقة فظهرت بجانب صورة غفران ومن الواضح أنها صورة والده الذي بدأ مع والد عساف تكوين عائلة الأغراب بقوتها الحالية في البلد .

أحداث مسلسل نسل الأغراب يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.