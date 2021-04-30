أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18 .. وشاية دهب بعساف لغفران الغريب (فيديو)

عند علم دهب أنه لا يعرف مكان شامية قررت الانتقام منه والوشاية به لغفران الغريب، فذهبت له وأخبرته بأن والدته ليست بحوزة عساف

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18 .. بعد أن اكتشف عساف الغريب (أحمد السقا ) أن شامية (أحلام الجريتلي) والدة غفران الغريب (أمير كرارة ) لم تعد موجودة فى المكان الذي يخفيها فيه بكري (عماد زيادة) كبير الغجر، يحاول أن يماطل المدة المتفق عليها لتسليمها مع غفران، وقابل بكري لإيجاد حل لهذه الأزمة، فيخبره بأنه يريد الذهب في مقابل تسليم شامية له.

على الجانب الآخر يقوم حمزة (أحمد مالك ) باستفزاز عساف ليتعاركوا ــ عندما ذهب ليماطل غفران في قصره على المدة التى سيسلم فيها شامية ــ وبالفعل قام عساف بالموافقة على العراك ويخبره أن غبي ولا يشبهه أو يشبه غفران ويقوم بضربه بشدة ثم تركه.

تعلم دهب (نجلاء بدر) أن عساف يتلاعب بها، ولن يتزوجها كما قال لها، ويصفعها عندما تتحدث بشكل غير جيد عن جليلة (مي عمر)، وعند علمها أنه لا يعرف مكان شامية، قررت الانتقام منه والوشاية به لغفران الغريب، فذهبت له وأخبرته بأن والدته ليست بحوزة عساف.

أحداث مسلسل نسل الأغراب يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.