أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11 .. عساف يعطي غفران حلًا وحيدًا جديدًا (فيديو)

قام عساف بإعطاء غفران الحل الوحيد لحل المشكلة بينهم، وهى أن يقوم بتخيير جليلة بينهم ليكون لها هي الكلمة في هذا الشأن

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11 .. بدأت بحضور غفران الغريب (أمير كرارة) لمنزل على الغريب (دياب) رئيس المباحث وابن عمه، وذلك بعد حضور عساف (أحمد السقا) ليكونوا متواجدين في مكان محايد للاثنين، وحاولت خالة عساف (فردوس عبد الحميد) ووالده على بالتحدث معهم بالعقل عن أنها كانت تشاهدهم وهم صغار وأنها كانت تقول لزوجها إن الأبناء سيحبون بعضهم عكس الآباء، لكنها اكتشفت أنهم أصبحوا بنفس الطباع الصعبة بعد أن كبروا مباشرة.

وقام عساف بإعطاء غفران الحل الوحيد لحل المشكلة بينهم، وهى أن يقوم بتخيير جليلة بينهم ليكون لها هي الكلمة في هذا الشأن.

على الغريب ذهب لغفران بعد هذا اللقاء وطلب منه أن يخير جليلة حتى يرتاح وليعرف ماالذي بداخلها بالفعل.

وعلى جانب آخر، قامت جليلة ( مي عمر ) بصفع خالة غفران على وجهها عندما اتهمتها أنها تحب صراع الرجال حواليها، ولا يمكن أن تكون امرأة جيدة.

فاطمة (ريم سامي) وحمزة (أحمد مالك) يحبان بعضهما ولكن هناك مشكلة في أنها تعتبر عساف مثل والدها، وهو يكرهه ويرى أنه لا يهمه، كما أن مستواها الاجتماعي سيكون سببًا في رفض الجميع.

دميري (محمد جمعة) أصبح ملازما لأخيه الصغير عساف ، الذي قرر أن يعيد امجاد العائلة، ويفتتح مصانعهم القديمة بالبلدة، كما قام دميري بإعطاء كبير الغجر الأموال التي كان قد أعطاها لعساف.

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11 يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.