أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10 .. عساف يقابل غفران في منزل خالته (فيديو)

حاولت جليلة أن تثني أخوها على عن مواجهة غفران طول الوقت خوفا عليه ، ولكنه أخبرها أن غفران يريد أن يعيش في غابة وهو من ينفذ القانون ولن يتواني عن ذلك

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10 بعد المحادثة التليفونية التي قام بها عساف ( أحمد السقا ) مع غفران ( أمير كرارة ) لمقابلته بمنزل على الغريب ( دياب ) رئيس المباحث وأبن عمهم ، وافق غفران على هذه المقابلة التي ستكون تفاصيلها هى بداية حلقة الغد .

وقام عساف بالذهاب إلى حسيب الغريب ( إدوارد ) عمدة البلد وأخو جليلة ( مي عمر الكبير ) وهدده أمام والدته بأنه لن يتركه ولم ينسي ما فعله به فهو من قام بتطليقه من أخته وتزويجها لغران ، ولم يزره ولا مرة وهو في السجن ، كما أنه يقف مع غفران ضده .

فاطمة ( ريم سامي ) الخادمة التي لدي عساف يكتشف الجمهور أن حمزة ( احمد مالك ) وأخوه سليم ( احمد داش ) الأثنين معجبين بها ، ولكنها تعاملهم الاثنين بكثير من الجفاء والحدة .

دميري ( محمد جمعة ) اخو عساف الكبير بعد ترك حياته ووقوفه بجانب غفران أصبح واقع في مشكلة فهو سيخسر عمله وبيته وحياته ، وحاولت زوجته إثناءه عن مساندته لأخوه ولكنه رفض ذلك .

وحاولت جليلة أن تثني أخوها على عن مواجهة غفران طول الوقت خوفا عليه ، ولكنه أخبرها أن غفران يريد أن يعيش في غابة وهو من ينفذ القانون ولن يتواني عن ذلك .

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 10 يعرض في الأوقات التالية

مسلسل نسل الاغراب يعرض يوميا على قناة أون في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة الثانية مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.وعلى قناة mbc 1 يعرض الساعة 11 مساءا .

يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف جليلة وربى نجله حمزة .

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.