أحداث مسلسل موسي الحلقة 7 .. البلدة يضربها الطوفان ونجاة تموت غرقا (فيديو)

تظهر والدة نجاة وهى تحملها بعد أو وجدت جثتها ، ويحمل موسي نفسه اللوم على موتها ، فيعلن أمام والدته أنه كان قادرا على ذلك ولكنه لم يفعل ذلك لمحاولات قيامه بإنقاذ العديد من الأسر الاخري .

مسلسل موسي الحلقة 7 تصدم المشاهدون بمقتل نجاة ( تارا عماد ) حبيبة موسي ( محمد رمضان ) بطريقة تراجيدية جدا ، فطوفان يضرب البلدة وهما معا وبعد محاولات مضنية منها للوصول لبعض يزداد الطوفان ضراوة حتى يغرقهما معا.

تظهر والدة نجاة وهى تحملها بعد أو وجدت جثتها ، ويحمل موسي نفسه اللوم على موتها ، فيعلن أمام والدته أنه كان قادرا على ذلك ولكنه لم يفعل ذلك لمحاولات قيامه بإنقاذ العديد من الأسر الاخري .

وتخرج والدة موسي ( عارفة عبد الرسول ) أن أخته ( هبة مجدي ) قد ماتت حتى لا يقرر البحث عنه وتلها بعد أن أتهمها زوجها ( حمدى الوزير ) بالزنا ، ولكنه لا يصدق والدته ويصر على انها تقول ذلك خوفا عليه .

والغجرية ( فريدة سيف النصر ) والدة نوفل ( منذر ريحانه ) ظلت تحاول الصمود أمام الطوفان وصعدت على شجرة وظلت تنادي على نجلها وتدعي كثيرا حتى ينجيها الله مما هي فيه .

ونوفل يضبطه صاحب مجل الذهب الذي يعمل فيه يسرق كسر الذهب فيخبره أنها أخر فرصة سيحظى بها قبل طرده في المرة القادمة لو تكررت فعلته مرة آخري .

مسلسل موسي الحلقة 7 يعرض في الأوقات التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، على dmc دراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” على art حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .