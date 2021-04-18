أحداث مسلسل موسي الحلقة 6 … يظهر بجنازته والإنجليز يعلنون مقتله حرقا

يلتقيان موسي ونجاة في المعبد الذي تعودا الإلتقاء فيه ولكنهم يكتشوف أن خيانة حدثت وليجبروه على النزول من الجبل ويبدأ إطلاق النار بين المطاريد والإنجليز

يتزايد الصراع في مسلسل ” موسي ” الحلقة 6 ، بين بطل المسلسل موسي ( محمد رمضان ) والإنجليز فبعد مقتل اخوه بالحرب العالمية الثانية وقرار موسي توجيه المطارين لسرقة معسرات المحتل بدلا من سرقة أهالى قريته ، فتبدأ الحلقة بتفجيرات واسعة بأحد المعسكرات وسرقة كافة محتويات المعسكر .

يقرر القائد الإنجليزي الذهاب لشداد ( رياض الخولي ) أكبر أعيان القرية ، والذي قام موسي بقتل أخيه الصغير ــ إنتقاما منه على ضرب والدته وإصابتها بالشلل ــ ، لإيجاد حل معه فيما يفعله موسي نظرا لانهم لا يستطيعون إلقاء القبض عليه لإختباءه بالجبل وسط المطاريد .

تحاول زوجة شداد ( عبير صبري ) إخبار القائد الإنجليزي أن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يأتي بموسي من الجبل إلي البلد هي نجاة ( تارا عماد ) حبيبة موسي ، ويتفقون مع العمدة ( مفيد عاشور ) والد نجاة وعمدة البلد على استغلال أبنته الوحيدة ، كانت الخطة أن يقال لها أنه يريد مقابلتها وأن تقوم إحدي خادماتها توصيل رسالة له لانها تريد مقابلته وتعطي له وردة تخصها كامارة .

وبالفعل يلتقيان موسي ونجاة في المعبد الذي تعودا الإلتقاء فيه ولكنهم يكتشوف أن خيانة حدثت وليجبروه على النزول من الجبل ويبدأ إطلاق النار بين المطاريد والإنجليز ويقتل العديد من التابعين لموسي حرقا في هذه المواجهة .

موسي يحضر جنازته ويعلم ما فعله زوجة اخته بها

يأتي شداد والعمدة والقائد الإنجليزي لمنزل موسي لتشاهد والدته ( عارفة عبد الرسول ) جثة متفحمة لتبدأ بالنواح على نجلها المقتول حرقا ، وتبكي نجاة على فراق حبيبها وعلى الجانب الاخر تقوم زوجة شداد بإلطلاق الزغاريد وذبح الخرفان فرحا بقتله .

تفاجأ والدة موسي وهي وأهالى القرية حاملين لها ــ مصابة بشلل كامل ــ بحديث أحد الشباب الذي كان بجوارها لتكتشف ان نجلها مازال على قيد الحياة .

ويعرف موسي من والدته أن زوج أخته قام بتطليقها وإتهامها في شرفها ، وتظهر أخت موسي ( هبة مجدي ) مع نوفل ( منذر ريحانة ) في أحدي الفنادق بالقاهرة ويحاول إقناعها بالحلوس في نفس الغرفة لكنها ترفض وتقوم صاحبة الفندق بالسماح لها بالجلوس معها في غرفتها .

موسي يسرق زوج أخته و يذهب لنجاة

ويذهب موسي لزوج أخته ( حمدي الوزير ) وقام بسرقته ويقوم زوج اخته بالمشي في البلد ليخبر الجميع أن موسي لم يمت ، وعندما اخبر العمدة وشداد لم يصدقوه .

وانتقل القائد الإنجليزي للعمل في المخابرات كنوع من الترقية بعد قتله لموسي باعتباره عدوا للإمبراطورية الإنجليزية .

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

مسلسل ” موسي ” بطولة محمد رمضان ، سمية الخشاب ، رياض الخولى ، عبير صبري ، مفيد عاشور ، هبة مجدى ، تارا عماد ، حمدي الوزير ، وتاليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة .