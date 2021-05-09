أحداث مسلسل موسي الحلقة 27 … الحكم بالإعدام على شفيقة بتهمة قتل شهاب باشا (فيديو)

حاول موسي إيجاد نوفل لتقديمه للمحاكمة ، لكنه لم يجده ، وأكد لحلاوتهم ( سمية الخشاب ) أنه يقوم بذلك حتى يتثني له قتلها ، لغسل عاره ، وفي أثناء حديثهما أخبرته حلاوتهم أنها حامل ، واسعده هذا الخبر كثيرا .

أحداث مسلسل موسي الحلقة 27 … بعد أن قام نوفل ( منذر ريحانة ) بقتل شهاب باشا ( صبري فواز ) ، ذهبت شفيقة ( هبة مجدي ) للمصنع لرؤية أخوها موسي ( محمد رمضان ) فوجدت زوجها ملقي على الأرض مقتولا ، واتهمت هى بقتله ، بعد هرب نوفل ، وحكمت المحكمة عليها بالإعدام .

حاول موسي إيجاد نوفل لتقديمه للمحاكمة ، لكنه لم يجده ، وأكد لحلاوتهم ( سمية الخشاب ) أنه يقوم بذلك حتى يتثني له قتلها ، لغسل عاره ، وفي أثناء حديثهما أخبرته حلاوتهم أنها حامل ، واسعده هذا الخبر كثيرا .

مازال المعلم وهبة ( سيد رجب ) يكن الكره لموسي ، وعندما حاول استفزازه بخبر الحكم على شفيقة بالإعدام ، اخبره موسي أن أخته حلاوتهم حامل ، وتمني إلا يرث الطفل آيا من خصال خاله .

ودخل موسي المحل الخاص به بسوق باب اللوق ليجد واحدا من المسئولين بمصنع ماركوني للراديوهات ــ نوع الراديو الذي يبيعه موسي في مصر ــ وأخبره أنه أصبح الوكيل الأول للماركة في مصر .

مسلسل موسي يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناةdmcالساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، علىdmcدراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل علىart حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا أصبح موسي من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .