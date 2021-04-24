أحداث مسلسل موسي الحلقة 12 .. موسي يحمى المعلم وهبة من رجالة الغرباوي (فيديو)

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا

أحداث مسلسل موسي الحلقة 12 … أظهر موسي ( محمد رمضان ) الكثير من التطور بعد إنتقاله للحياة فى القاهرة ، فاشتري حذاء جديد لأول مرة في حياته ، وكان يحاول إظهاره أمام الناس ، وقابل بالصدفة بائع لخواتم فضة اهداه خاتم عليه اسم وقال له لا اريد منك ثمنه ولكنك عندما تنجح كلما تنظر للخاتم تذكرني وابتسم

ثم فوجئ المعلم وهبة ( سيد رجب ) هجوما على محله من قبل أعوام الغباوي أحد اعدائه واستطاع موسي ضرب الكثيرين منهم ، وهو ما دعا حلاوتهم ( سمية الخشاب ) ان تشتري له ملابس جديدة ووجدته يلبس القميص بالمقلوب ــ كقميص مستشفي المجانين ــ فظلت تضحك عليه وساعدته على اللبس بالطريقة الصحيحة ولكنه رفض وشراءه واشتري جلابية في النهاية .

شعرت حلاوتهم انها أحبت موسي ، وتذكرت حياتها من زوجها القديم التي عاشتها معه من وهي شابة صغيرة لم تكمل العشرين عاما ، وأخبرت الخادمة التى لديها أنها تحب شخص ولا تعلم ما الذي عليها فعله .

وشهاب باشا ( صبري فوزار ) رغم ذهاب المخابرات البريطانية له لسؤاله عما يفعله من إخفاء لسيدات وأطفال من إيطاليا إلا أنه نفي هذه التهمة بشدة ولم يجدوا شيئا بمصنعه رغم انه يخفيهم بالفعل ببادروم داخله .

مسلسل موسي يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، على dmc دراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” على art حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا أصبح موسي من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .