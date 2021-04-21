أحداث مسلسل موسى الحلقة 9 .. موت حنفية واتهام فخري للبطل بالسرقة زورا (فيديو)

شفيقة قابلت شهاب باشا صدفة وعندما حاول لمسها صفعته على وجهه وتركته ومشيت ، وهو ما سيجعل هناك ضرورة ببداية خط درامي جديد بينهم .

أحداث مسلسل موسي الحلقة 9 تفتح بابا جديد للكره بين موسي ( محمد رمضان ) وفخري ( رامي وحيد ) فقام الأخير بالإتفاق مع غالى كبير العمال بإتهامه زورا بالسرقة ودفنه حيا ــ ما عدا راسه ــ بعد تخديره ، وكانت حنفية ( عارفة عبد الرسول ) والدة موسي شديد التعب وظل يترجاهم حتى يخرجوه من الحفرة لإنقاذ أمه لكن أبنة الخواجة هي التي تنقذه لرفضها تصديق أنه سارق .

لم يستطع موسي إنقاذ والدته ووصل وجدها قد ماتت وكان المشهد حزين جدا ، ورغم أن حنفيه كان يمكن أن تموت في بداية الحلقة من سم الافعي إلا أنها تعاملت معاها ، وكان يمكن أن تموت في الطوفان لكنه انقذها ، لتكون هذه النهاية لها سبب كافيا ليحاول موسي الانتقام من فخري الذي اتهمه زورا بالسرقة ثم رفض أن يذهب لإنقاذ والدته .

وشفيقة ( هبة مجدي ) قابلت شهاب باشا ( صبري فواز ) صدفة وعندما حاول لمسها صفعته على وجهه وتركته ومشيت ، وهو ما سيجعل هناك ضرورة ببداية خط درامي جديد بينهم .

مسلسل موسي الحلقة 9 يعرض في الأوقات التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، على dmc دراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” على art حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا أصبح موسي من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .