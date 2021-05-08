أحداث مسلسل موسى الحلقة 26 … نوفل يقتل شهاب باشا (فيديو)

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، على dmc دراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أحداث مسلسل موسي الحلقة 26 … قابل موسي ( محمد رمضان ) بالصدفة الضابط الانجليزي الذي كان حاول قتله في الصعيد من قبل ، وبالفعل قام بجلب جثة من جثث المطاريد المحروقة ليعلن أن موسي الذي كان واحد من أعداء الإمبراطورية الإنجليزية قد قتل .

وبعد ترقية هذا الضابط وعمله بالقاهرة ، تقابل الأثنين في حفلة للسفارة الإنجليزية ــ عندما ذهب موسي لإهداء راديو للسفير الانجليزي ــ وبعد معركة بين موسي والضابط ، استطاع ضرب الضابط وانتهت المعركة في بهو السفارة والمتواجد به مكان التدفئة الرئيسي بإحرق موسي جثة الضابط داخلها .

قرر شهاب باشا ( صبري فواز ) السفر لمكان تواجد موسي بسوق باب اللوق ، لإقناعه أن أخته الوحيدة شفيقة ( هبة مجدي ) شريفة ، ولم تقيم علاقة مع زوجها السابق ، وأنها هربت منهم خوفا من إلحاق العار بهم ، وبالفعل استطاع الوصول له ، وحاول تقريب وجهات النظر بينهم .

وكان نوفل ( منذر ريحانة ) يحاول أن يطلق إشاعات لتصل لموسي بأنه شهاب باشا قادم لقتله ، ولكن حيلة نوفل لم تنفع ، وسافر موسي مع شهاب باشا للاسكندرية لرؤية أخته شفيقة ، وعندما علم نوفل بفضل خطته ، انهز فرصة إبتعاد شهاب باشا عنه داخل مصنعه ــ وكان قد إتصل بزوجته شفيقة لتأتى لرؤية أخوها ــ وقام بقتله .

مسلسل موسي يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، على dmc دراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل على art حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا وأصبح من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .