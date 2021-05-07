أحداث مسلسل موسى الحلقة 25 .. الضابط الإنجليزي يكتشف أن موسى حيًا (فيديو)

فرح موسي كثيرًا ببداية رواج منتجه الجديد، وعندما ذهب لمهندس الصوت باستوديو النحاس اشتري منه ثلاثة راديوهات منهم واحد للسفير الإنجليزي، وطلب من موسي الذهاب للسفارة الإنجليزية لإعطائه الهدية

أحداث مسلسل موسى الحلقة 25 .. فوجئ موسي (محمد رمضان) بعدم نجاح تجارته الجديدة في الراديوهات، وبعد شرائه للراديوهات بكل الأموال التي بحوزته لم يبع منها ولا واحد، فقرر الذهاب لبائع الأحذية الإيطالى الذي يتعامل معه، واشترى منه أول حذاء في حياته، وعرض عليه الراديو، الذي بدوره أرسله لصديق آخر باستوديو النحاس.

فرح موسي كثيرًا ببداية رواج منتجه الجديد، وعندما ذهب لمهندس الصوت باستوديو النحاس اشتري منه ثلاثة راديوهات منهم واحد للسفير الإنجليزي، وطلب من موسى الذهاب للسفارة الإنجليزية لإعطائه الهدية.

كما حاول حلاوتهم (سمية الخشاب) مساعدة موسى بشكل غير مباشر، فطلبت من زتونة ــ صبي المحل الذي تملكه ــ أن يشتري خمسة راديوهات بـ 50 جنيها، ويبيع منهم أربعة بأى شكل ويأخذ الخامس هدية له.

ذهب موسى بالفعل للسفارة الإنجليزية، وقابل السفير، والذي طلب منه حضور إحدي حفلات السفارة، ووافق موسي على هذه الدعوة.

وحاول التعرف على المتواجدين بالحفل باعتباره صاحب توكيل راديوهات في مصر ، ولكنه فوجئ بوجود الضابط الانجليزي الذي أعلن أنه كان قد حاول قتله في الصعيد ، وعندما أحرق جثث العديد من المطاريد، أعلن عن حرق موسي وسط الجثث ، وتمت ترقيته للعمل في المخابرات بسبب هذه الواقعة\.

مسلسل موسي يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناةdmcالساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، علىdmcدراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” علىart حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا أصبح من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .