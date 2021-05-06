أحداث مسلسل موسى الحلقة 24.. حلاوتهم تستطيع مساعدة موسى ليبدأ من جديد (فيديو)

أحداث مسلسل موسي الحلقة 24.. سرقت أموال موسي ( محمد رمضان ) بالكامل وحاولت حلاوتهم ( سمية الخشاب ) زوجته مساعجته بأن أرسلت أحد الرجال العاملين معها وأخبره أن العديد من الرجال عرفوا بالأمر وقرروا مساعدته على أن يرد المبلغ فيما بعد، وبالفعل وافق موسي على بداية تجارته بهذا المبلغ، وسافر إلي غزة للبحث عن منتج جديد يبدأ به مشروعه الجديد.

قابل موسي المسئول عن توكيل أحدى ماركات الراديوهات وكان رجلا إيطاليا ووافق على تعليمه كافة الأمور عن الراديوهات وميزات كل راديو وعيوبه ، وكيفية صيانته أيضا ، وأشتري موسي بكافة أمواله راديوهات من نوع واحد ليصبح هو الوكيل الأول لهذا النوع في مصر .

وظهرت الغيرة على المعلم وهبة ( سيد رجب ) الأخ الكبير والوحيد لحلاوتهم ، وهى لم ترض بذلك ، وذهبت له لتهدده انها لن تسمح له بإيذاء زوجها، وأن المحل الذي يتاجر في السوق بسببه باسمها ، مما يعنى أنها يمكن أن تطرده في أي وقت يحاول فيها الوقوف أمام موسي .

وقامت شويكار الأخت الوحيدة لشهاب باشا ( صبري فواز بمحاولة استئجار نوفل ( منذر ريحانة ) لقتل أخيها مقابل 2000 جنيه ، لكي تستطيع السيطرة على المصنع الذي تملك فيه نسبة 35 % ، وإنتقاما منه على منعه رؤية والدتهم لفترة طويلة حتى وفاتها .

مسلسل موسي يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناةdmcالساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، علىdmcدراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” علىart حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا أصبح موسي من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .