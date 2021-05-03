أحداث مسلسل موسى الحلقة 21 … مواجهة موسى لغدر جديد في فرحه (فيديو)

أحداث مسلسل موسى الحلقة 21 … قام موسى ( محمد رمضان ) بطلب يد حلاوتهم ( سمية الخشاب ) من المعلم وهبة ( سيد رجب ) اخوها الكبير ، ورغم معارضته الشديدة للزواج إلا أنه وافق على زواجهم ، ولم تسكت زوجته فقامت بجلب دجالة لإيذائها ، وأعطت لها حنة لكي تعطيها لحلاوتهم تساعد على التفريق بينهم ، ولكن نجل وهبة لا يرضي أن تؤذي عمته الوحيدة ويذهب لها ويخبرها بما تريد أن تفعله والدته بها .

يوم الفرح يجلس موسي وحلاوتهم على الكوشة ، ويظهر مغاورى الذي سافر من سوهاج للقاهرة لقتل موسي ، ورغم أن جابر كبير المطاريد ظهر وقابل صديقه موسي وأقسم أنه لن يترك مغاورى دون قتله لحمياة موسي ، إلا أن الحلقة إنتهت قبل ظهوره .

قامت شفيقة ( هبة مجدي ) بتبليغ أخت شهاب باشا ( صبري فواز ) أن والدته في غرفة بالقصر وأنه قام بتحنيطها لتظل معه ، فحضرت ومعها طبيب وبعض خدم القصر الملكى ليستطاعوا نقل الجثمان ودفنه

مسلسل موسي يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، على dmc دراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” على art حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا أصبح موسي من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .