ثقافة وفنون

أحداث مسلسل موسى الحلقة 20 .. «شفيقة» تدخل الغرفة المحظورة وتجد جثة (فيديو)

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، على dmc دراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .
سلوى عثمان 9:15 م, الأحد, 2 مايو 21 9:15 م, الأحد, 2 مايو 21

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أحداث مسلسل موسي الحلقة 20 … بعد أن تسافر حلاوتهم ( سمية خشاب ) لغزة لتجد موسي ( محمد رمضان ) وتمكث يومين لزيارته في المستشفي حتى يسترد عافيته ، يهدي لها موسي فستان فرحها هدية لها قبل عودتهم للقاهرة

مغاورى ــ واحد من المطاريد تم تأجيره من قبل زوج شيخ البلد لقتل موسي ــ يبحث عنه في السوق وأخبره احد العاملين أنه سافر غزة ، والمعلم وهبة ( سيد رجب ) يعلن لزوجته عن قلقه من أن يعود موسي ويتزوج من حلاوتهم لأنه صغير في السن وهى تحبه .

شفيقة ( هبة مجدي ) تدخل الغرفة المحظور عليها دخولها من ثبل زوجها شهاب باشا ( صبري فوزار ) وتجده قد حنط جثة والدته ، ويتحدث معها وكانها مازالت على قيد الحياة ، فتركته وذهبت لصديقتها فانيا لخوفها منه .  

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مسلسل موسي يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، على dmc دراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أما على شبكة قنوات art  فيعرض المسلسل ” على art  حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

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تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا أصبح موسي من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .

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مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى  .

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بقلم سلوى عثمان

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