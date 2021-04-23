أحداث مسلسل موسى الحلقة 11 .. خناقة موسى وحلاوتهم تنتهي بعمله معها (فيديو)

أحداث مسلسل موسي الحلقة 11 .. قرر موسي ( محمد رمضان ) المكوث بسوق بابا اللوق، ولكنه وهو نائم أمام أحد المحال ــ محل المعلم وهبة ــ تأتى المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) وتطالبه بالنهوض، لكنه ينهرها لمعاملها السيئة معه يقوم على أثرها بالعراك مع أحد رجالها، ثم يطلب منها أن تجد له عملا وبالفعل تقوم بتشغيله لديها.

المعلم وهبة (سيد رجب) يرفض في البداية عمل موسى، ولكن حلاوتهم تصر على ذلك، وعندما يسأل موسي صبي المعلمة عن صلة القرابة بينهم فيخبره أنها أخوة.

وتقرر حلاوتهم أن تعطى موسي جنيها ليشتري لنفسه حذاء جديد فيذهب لشراء واحد لأول مرة في حياته.

وشفيقة ( هبة مجدي ) لم تسلم من نوفل ( منذر ريحانة ) فيأتى للبيت الذي تمكث فيه ومعه المأذون ليتزوجها، ولكنها ترفض وتقوم فانيا بتطردهم، ويحاول الاعتداء عليهن الاثنين ولكنه يتركهم فى النهاية.

شهاب باشا (صبري فواز) يخفي مجموعة من السيدات والأطفال الإيطاليات لديه فى المصنع، وهو ما يدعو ضابط المخابرات الانجليزي باقتحام المصنع لإلقاء القبض عليهم.

مسلسل موسى يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، على dmc دراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا.

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” على art حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا أصبح موسي من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.