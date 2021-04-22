أحداث مسلسل موسى الحلقة 10 .. موسى ينتقم من غالي (فيديو)

اكتشف فخري أن نجلة الخواجة تحب موسي حيث قامت برسمه وهو ما جعله يرمسي الرسمة على الأرض، ولكنها أخبرته أن موسي فارس مهما حاول تشويهه .

أحداث مسلسل موسى الحلقة 10 بعد وقاة حنفية ( عارفة عبد الرسول ) يبدأ البطل ( محمد رمضان ) إنتقامه ممن كانوا سببا في عدم قدرته على الذهاب لها وإنقاذها وبدأها بغالى كبير العمال ، فاجبره على الدخول في برميل مليء بالأسمنت .

واكتشف فخري ( رامي وحيد ) أن نجلة الخواجة تحب موسي حيث قامت برسمه وهو ما جعله يرمسي الرسمة على الأرض، ولكنها أخبرته أن موسي فارس مهما حاول تشويهه .

شفيقة ( هبة مجدي ) قامت بضرب نوفل ( منذر ريحانه ) بسكينه في بطنه وأصابته إصابة سطحية عندها قرر الاعتداء عليها ،بعد أن اخبرها أن أخوها موسي مازال على قيد الحياة .

وفي نهاية هذه الحلقة ظهر الفنان سيد رجب وهو يخرج من أحد المحلات المتواجد بالسوق الذي قرر موسي المكوث فيه ، لتبدأ في الحلقات القادمة حكاية جديدة .

مسلسل موسي يعرض في المواعيد التالية

مسلسل موسي يعرض يوميا في رمضان على 6 قنوات مختلفة ويعاد مرتين أو ثلاثة على بعض القنوات ، فيعرض على قناة dmc الساعة 6.30 مساءا والإعادة 11.30 مساءا ، و11 صباح غدا ، على dmc دراما يعرض 8 مساءا ، والإعادة 1.30 صباحا ، و 7 صباحا و 1 مساء غدا .

أما على شبكة قنوات art فيعرض المسلسل ” على art حكايات الساعة 10 مساءا ، و الإعادة 6 صباحا و2 مساء اليوم التالي ، وart2 حكايات يعرض 1 صباحا و الإعادة 9 صباحا و 5 مساء اليوم اليوم التالي .

تدور أحداث مسلسل موسي في قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا أصبح موسي من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلي ، مما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى .