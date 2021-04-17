أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 5 … سفينة وسرية متهمون بالقتل والعتال السبب

يفاجأ سفينة وسرية فى النيابة أن العتال في لندن منذ شهور ولم يكن متواجد وقت ضرب النار في الحارة ــ قام بذلك بحثا عن الألماس في حلقة سابقة ــ كما لم يقم بقتل عم حكم

يتوالى الصراع بين سفينة وسرية من جانب وزاهى العتال من الجانب الأخر في مسلسل ” ملوك الجدعنة ” الحلقة 5 ، فينجح العتال ( عمرو عبد الجليل ) في تلفيق تهمة قتل لسفينة وسرية ( مصطفي شعبان وعمرو سعد ) ، فتبدأ الحلقة 5 بتأكيد وفاة عم حكم ” يوسف شعبان ” وهو الرجل الذي كانوا يعملون معه وهم صغار في صناعة الزجاج ، وقاموا بالذهاب له قبل وفاته لإخفاء حقيبة الألماس لديه فى مخزنه ، فيتهمون بقتله .

تلقي الشرطة القبض عليهم ويتم اتهامهما بقتل عم حكم وتم إيداعهما بالسجن، رغم تأكيدهما لرئيس المباحث وللنيابة أن العتال وراء عملية القتل ، ويفاجئون فى النيابة أن وكيل النائب العام يخبرهما أن العتال في لندن منذ شهور ولم يكن متواجد وقت ضرب النار في الحارة ــ قام بذلك بحثا عن الألماس في حلقة سابقة ــ كما لم يقم بقتل عم حكم .

في ملوك الجدعنة زوج نجلاء يبيع العفش ويطردها

وعلى جانب آخر يقوم زوج نجلاء ( رانيا يوسف ) ببيع العديد من اثاث منزلهما البسيط لشرب الممنوعات بالمبلغ ، وعندما تواجهه يقوم بضربها وطردها من البيت ، وفي نفس الأثناء تعلم نجلاء ووالدة سرية ( دلال عبد العزيز ) أنه تم إلقاء القبض عليهم بتهمة القتل ، وتقوم فاتن ( ياسمين رئيس ) بتوكيل محامى للدفاع عنهما

وتسيطر أحدي فتيات الحارة على أخو سرية الصغير بعد أن تجده تحت سرير والدتها سيئة السمعة ، وتخبر مجدي الزراع اليمين للعتال بأنه سيفعل كل ما تريد حتى لا تفضحه .

” ملوك الجدعنة ” بطولة النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، ورانيا يوسف ، ودلال عبد العزيز وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.