أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 11 .. سفينة يبكي ابنة شقيقته بعد وفاتها

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة يوميا ، وشهدت الحلقة 11 للعمل أحداثا مختلفة حيث شهدت وفاة حبيبة ابنة نجلاء التي تقوم بدورها الفنانة رانيا يوسف وتقوم بدرو حبيبة الفنانة الشابة كارما موسى ، ويصل سفينة الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان خال…

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة يوميا ، وشهدت الحلقة 11 للعمل أحداثا مختلفة حيث شهدت وفاة حبيبة ابنة نجلاء التي تقوم بدورها الفنانة رانيا يوسف وتقوم بدرو حبيبة الفنانة الشابة كارما موسى ، ويصل سفينة الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان خال حبيبة للاطمئنان على شقيقته وابنتها .

لكن يجب حبيبة فارقت الحياة في مشهد صادم ويبدأ في استرجاع ذكرياته معها وهي تلاعبه وتخبره عن رغباتها فيجدها أمامه جثة هامدة فينهار من البكاء ويطلب ان يدخل مدفنها بمفرده ، حيث ماتت حبيبة بعد قيام عنتر الذي يقوم بدوره الفنان وليد فواز بارسال 3 سيدات لضرب نجلاء وابنتها حتى اصدمت رأسها بسن الجدار وسقطت على الارض غارقة في دمها وفارقت الحياة في المستشفى ، لكن نجلاء والدتها لاتصدق من الصدمة وتقول لها ” قومي يلا خالك جو اهو مش كنتي مستنياه قومي عشان تروحي معاه ومعايا” .

وشهدت أيضا ذهاب سرية الذي يقوم بدوره عمرو سعد لوالدته في السجن عطية وتقوم بها الفنانة دلال عبد العزيز ويطلب منها ان تنكر انها صاحبة الحشيش الذي تم تلفيق قضيته لها في الحلقة السابقة لكن تنهره بصوت عال وتقول له ” انا راضية بقدر ربنا ” .

ويذهب سرية لسفينة صديقه ليسانده في ازمته بوفاة حبيبة ابنة شقيقته نجلاء ، فيبكي سفينة على كتف سرية .

مسلسل ملوك الجدعنة يعرض يوميا في تمام الساعة 7 مساء على شاشة ام بي سي مصر ويعاد في تمام الساعة 12 ونصف صباحا اعادة اولى وفي الساعة 1 ظهرا اعادة ثانية .