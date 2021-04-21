ثقافة وفنون

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 9.. مؤنس يهدد زى ويطالبه بالابتعاد عن هنا

هنا تركت منزل مؤنس بعد اعترافه بحبه لها
رحاب صبحي 1:41 ص, الخميس, 22 أبريل 21 1:41 ص, الخميس, 22 أبريل 21

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 أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 9 : شهدت أحداث مسلسل لعبة نيوتن ، بذهاب حازم  محمد ممدوح لمقابلة مؤنس محمد فراج بعد وصوله إلى مصر، وتحدث معه عن هنا  منى زكى، ووجه له الشكر على مراعاة هنا ، وطلب حازم من  مؤنس ، أن يوصل الشنط لزوجته هنا والتى تحتوى على بعض المال وجواب كتبه خصيصا لها، ووافق مؤنس وكان وجه يدل على الارتباك ولن يخبره أن هنا تركت منزله والعمل فى شركته أيضا.

وتركت هنا منى زكى منزل مؤنس بعد اعترافه لها بحبه وبلغت سارة زوجته بأنها تركت المنزل والعمل عند مؤنس وانها سترد له راتبها فى قوت لاحق . ولن تستلم هنا منى زكى  وعملت فى السوبر ماركت، ودبرت أمورها من حيث المسكن، كما أنها كانت على تواصل مع والدتها وشقيقتها التى كانت تعطيها النصائح دائما بسبب الحمل، وأخبرتهما بأنها ستعطيهما رقم هاتف زى آدم الشرقاوى، للطوارئ إذا حدث شىء.

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 وذهب مؤنس الى منزل زى لكى يرد له المبلغ الذى كان يطالب به هنا لكن زى اخبره بأن الموضوع تم حله ، بينما هدده مؤنس ان يبتعد عن هنا منى زكى الا لن يحصل على الجنسية الامريكية .

انتقل المشهد بعد ذلك إلى حازم محمد ممدوح بعد أن بدأ عمله فى العسل مرة أخرى بمشاركة بدر سيد رجب، وجلست معه أمينة وسألته إن كان سيذهب إلى منزله اليوم وهو ما أكده لها، فيما حضر “بدر” وسأله عن موعد تذوقه العسل الذى يريده من زهرة الأفيون ليوعده بأنه بعد أسبوعين بالضبط، وانتهت الحلقة بذهاب “أمينة” عائشة بن أحمد إلى منزل حازم فى مفاجأة غريبة وصادمة، لتحمل الحلقة غموضا.

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مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 9

كما تركت هنا منى زكى رسالة لحازم محمد ممدوح زوجها أنها ستغلق هاتفها حتى لايستطيع الوصول إليها هو ومؤنس محمد فراج .

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

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مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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بقلم رحاب صبحي

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