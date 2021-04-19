ثقافة وفنون

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7.. زى يعنف هنا فى مقرعملها

أهم الاحداث مشادة كلامية بين مؤنس محمد فراج ، والشاب ادم الشرقاوي ، وذلك بسبب مجيء زي إلى مقر عمل هنا وعنفها لإعطائها المخدرات للشخص المجهول
رحاب صبحي 1:24 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21 1:24 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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أحداث الحلقة 7 من مسلسل  لعبة نيوتن:  بدأت بإصطحاب بدر سيد رجب حازم محمد ممدوح ، لجولة داخل مزرعته الخاص وسط المحاصيل والأشجار، وطلب منه أن يساعده.

مشهد من الحلقة 7 من مسلسل لعبة نيوتن

وعرض بدر على حازم أن يشاركه في إقامة مصنع نحل ويكون من أكبر مصانع النحل في مصر، وحاول حازم الاعتذار عن هذا العرض ، ولكن بدر حاول إقناعه، فأخبره حازم بإن مشروع النحل غير مربح بشكل قوى.

كما طلبت هنا  منى زكى من زى ادم الشرقاوى  أن يجد لها شقة تكون قريبة منه وتكون بسعر رخيص بعدما وجدت وظيفة، وأخبرها بأنها تظل معه هو وصديقته، وطلب منها حلاوة المرتب بأن تقوم بعمل محشى ورق عنب ويريد أكله بعد عودته من السفر، ووعدته بفعل ذلك.

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وقامت هنا بتحضير ورق العنب في المنزل وحضرت صديقة زى وبعد دخولها قام شخص بمهاجمتهما وطلب المواد المخدرة التي يشتريه منها بعد أن قام بتوجيه مسدس في وجههما، مما اضطرت هنا منى زكى لإعطائه كل المخدرات الموجودة، وبعد رحيله أخبرت صديقة زى بأن زى سيقتلها بعد أن يعلم بذلك.

كما حدثت مشادة كلامية بين مؤنس محمد فراج ، والشاب  ادم الشرقاوي ، وذلك بسبب مجيء زي إلى مقر عمل هنا وعنفها لإعطائها المخدرات للشخص المجهول الذي كان يهددها بالقتل فى المنزل .

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تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub  سعدى جوهر ، تأليف وإخراج تامر محسن.

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بقلم رحاب صبحي

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