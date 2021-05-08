أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26.. هنا تهرب من مؤنس وتذهب لحازم (فيديو)

تهجم مؤنس على هنا بعد معرفة انها استلمت ورقة طلقها ، لكنها تهرب منه إلى الشارع بعد محاولة الاقتراب منها رغما عنها ، ثم تذهب إلى منزل حازم ولكنها تترك إبراهيم، وتطلب من حازم أن يحضر إبراهيم من منزل مؤنس.

بدأت احداث مسلسل (لعبة نيوتن ) الحلقة 26 : طلب بدر(سيد رجب ) بلقاء مؤنس ( محمد فراج )، وطلب منه أن تعود كل شيء كما كان ان ترجع هنا (منى زكى ) لحازم ( محمد ممدوح) و أمينة (عائشة بن أحمد) ترجع له ، فتركه مؤنس ولم يوافقه على ذلك ، فترجاه بدر بأن ينفذ ذلك لان أمينة مريضة وستموت ويريدها بجواره.

وذهب مؤنس الى حازم لتهديده بأنه سيكشف سر جريمة شاهين اذا لم يحصل على قسيمة الطلاق ، لكنه تفاجئ ان هنا استلمت القسيمة منذ فترة ، ولكنها اخفت عليه هذا الامر ، وشعر بالصدمة مؤنس ان هنا لم تخبره وقال له حازم ممكن تكون قرفانة منك ليستفزه فذهب مؤنس فى حالة اندهاش .

كما اخبر بدر حازم إصابة أمنية بالسرطان وأنها فى أخر أيامها فأصيب بصدمة .

كما تهجم مؤنس على هنا بعد معرفة انها استلمت ورقة طلقها ، لكنها تهرب منه إلى الشارع بعد محاولة الاقتراب منها رغما عنها ، ثم تذهب إلى منزل حازم ولكنها تترك إبراهيم، وتطلب من حازم أن يحضر إبراهيم من منزل مؤنس.

تدور قصة مسلسل (لعبة نيوتن) حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان. عائشة بن أحمد (أمنية فى لعبة نيوتن )

مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة كل من: منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.