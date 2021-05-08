ثقافة وفنون

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26.. هنا تهرب من مؤنس وتذهب لحازم (فيديو)

تهجم مؤنس على هنا بعد معرفة انها استلمت ورقة طلقها ، لكنها تهرب منه إلى الشارع بعد محاولة الاقتراب منها رغما عنها ، ثم تذهب إلى منزل حازم ولكنها تترك إبراهيم، وتطلب من حازم أن يحضر إبراهيم من منزل مؤنس.
رحاب صبحي 1:14 ص, الأحد, 9 مايو 21 1:14 ص, الأحد, 9 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت احداث مسلسل (لعبة نيوتن ) الحلقة 26 :  طلب بدر(سيد رجب ) بلقاء مؤنس ( محمد فراج )، وطلب منه أن تعود كل شيء كما كان ان ترجع هنا (منى زكى ) لحازم ( محمد ممدوح) و أمينة (عائشة بن أحمد) ترجع له ، فتركه مؤنس ولم يوافقه على ذلك ، فترجاه بدر بأن ينفذ ذلك لان أمينة مريضة وستموت ويريدها بجواره.

وذهب مؤنس الى حازم لتهديده بأنه سيكشف سر جريمة شاهين اذا لم يحصل على قسيمة الطلاق ، لكنه تفاجئ ان هنا استلمت القسيمة منذ فترة ، ولكنها اخفت عليه هذا الامر ، وشعر بالصدمة مؤنس ان هنا لم تخبره وقال له حازم ممكن تكون قرفانة منك ليستفزه فذهب مؤنس فى حالة اندهاش .

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 24.. انتحار عابد تيمور (فيديو)

كما اخبر بدر حازم إصابة أمنية  بالسرطان وأنها فى أخر أيامها فأصيب بصدمة .

كما تهجم مؤنس على هنا بعد معرفة انها استلمت ورقة طلقها ، لكنها تهرب منه إلى الشارع بعد محاولة الاقتراب منها رغما عنها ، ثم تذهب إلى منزل حازم ولكنها تترك إبراهيم، وتطلب من حازم أن يحضر إبراهيم من منزل مؤنس.

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24 .. هنا تنهار من البكاء بعد طلاق حازم لها

تدور قصة مسلسل (لعبة نيوتن) حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.

عائشة بن أحمد (أمنية فى لعبة نيوتن )

مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة كل من: منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

رامز عقله طار الحلقة 26 … على العلياني عند رؤية رامز جلال: حرام عليك ( فيديو )

سلوى عثمان 1:16 ص, الأحد, 9 مايو 21

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 27.. نبضات قلب أمنية تتوقف بعد تعرضها لحادث مروع

رحاب صبحي 12:25 ص, الأحد, 9 مايو 21

مسلسل المداح الحلقة 27.. توتر علاقة زين ورحاب وأشقاء صابر يحاولون النيل منه

أحمد حمدي 6:29 م, السبت, 8 مايو 21

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 26.. اكتشاف عدنان براءة سيف العربي والمخابرات تراقب نازلي

أحمد حمدي 6:27 م, السبت, 8 مايو 21

مسلسل ضل راجل الحلقة 27.. جلال ينتقم من خليل بك واكتشاف خيوط جديدة في قضية شهد

أحمد حمدي 6:27 م, السبت, 8 مايو 21

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11.. ظهور أعراض غريبة للمصابين وقدرة ياسين على التعامل معها

أحمد حمدي 6:23 م, السبت, 8 مايو 21