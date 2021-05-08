أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25..أمينة تخبر بدر انها تريد ان تعيش رغم مرضها

شهد ت الحلقة، مفاجئة الطبيب المعالج لأمينة، اخبار بدر (سيد رجب) بأن السرطان انتشر في جسد أمينة (عائشة بن أحمد ) ولا أمل في العلاج ولا حتى بالكيماوي

أحداث مسلسل (لعبة نيوتن) الحلقة 25 : أخبر مؤنس (محمد فراج ) هنا (منى زكى ) أنه إذا لم يقم حازم (محمد ممدوح ) بتطليقها خلال 3 أيام سيتصرف ويرفع قضية خلع ، وهذا يدل على ان هنا لم تخبره ان حازم قام بتطليقها بالفعل ، وأرسل لها قسيمة الطلاق التى انهارت بمجرد استلامها ، كما أخبرته بأن حازم يريد رؤية ابنه وأن شقيقتها ليس لديها مانع أن توصله له.

واصطحب حازم (محمد ممدوح ) أمينة (عائشة بن أحمد) إلى منزلهما الجديد الذى قام بتأجيره خصيصا لها، وانه نفذ ما طلبته بأن يكون لها منزل مستقل ، وبنفس الوقت يكون قريبا من مكان المصنع وعزبة بدر( سيد رجب)، وأخبرها بأنه سيقيم حفل اليوم على شرف هذا المنزل، وأخبر حازم بدر أن أمينة هى من طلبت أن تنتقل إلى منزل مستقل وقام بدعوته على الحفل ولكنه رفض ، كما أعترف حازم لامينة بحبه لها .

مفاجأة الطبيب المعالج لأمينة: بدريخبرها بإن السرطان انتشر فى جسدها

وتشهد الحلقة، مفاجئة الطبيب المعالج لأمينة، اخبار بدر (سيد رجب) بأن السرطان انتشر في جسد أمينة (عائشة بن أحمد ) ولا أمل في العلاج ولا حتى بالكيماوي، ليدور مشهد مؤثر بين بدر وأمينة بعد علمها بحالتها الصحية وأن أيامها في الحياة باتت قليلة، بعد أن أحبها حازم محمد ممدوح، وتفضفض أمينة لبدر بما تشعر به من انها كانت مستعدة للموت من قبل و ان ذلك لم يكن فارقا معها ،وابتعدت وقتها عن أحبابها بالفعل لانها كانت تريد الموت ، لكن بعد اعتراف حازم بحبه لها اصبحت تريد ان تعيش ، وتسأله لماذا عندما قال لها (بحبك) جاءت فى وقت متأخر ، وتستكمل أمنية حديثها لبدر قائلة انها حاولت أن تستمع لنصيحته بالا تتعلق باحد لكنها لم تستطع !! ، وتقول له انها أحبت الدنيا منذ معرفتها بحازم .

كما يصل زي (ادم االشرقاوى ) إلى القاهرة، بعد طلب هنا حضوره ، حيث تحدثا سويا في ما تواجهه في مصر مع زوجها مؤنس وطليقها حازم، كما فاجأت هنا زي بتواصلها مع والده، ليأتي ليرى ابنه لكن زي لم يرحب بمقابلة والده.

ويتفاجئ مؤنس انه أسرته واخته تكتشف ان ابراهيم أبن هنا ليس إبنه مما يجعلهم يتشاجرون بسبب الورث.

تدور قصة مسلسل (لعبة نيوتن) حول حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.