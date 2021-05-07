أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24 .. هنا تنهار من البكاء بعد طلاق حازم لها

جلسة عتاب بين هنا (منى زكي) وحازم ( محمد ممدوح) كشفت عن ما مرت به في الفترة التي عاشتها في أمريكا انتظارًا لإنجابها طفلهما إبراهيم

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل (لعبة نيوتن) جلسة عتاب بين هنا (منى زكي) وحازم ( محمد ممدوح) كشفت عن ما مرت به في الفترة التي عاشتها في أمريكا انتظارًا لإنجابها طفلهما إبراهيم وحصوله على الجنسية الأمريكية ، كما عاتبته هنا على انه كان دائما ما يقول لها أنه لا تستطيع تحمل المسؤلية لكنها اثبتت العكس .

كما سألته هنا هل مازال يحبها فلم يجب عليها ، دون أن تكشف له إذا ما كان زواجها من مؤنس (محمد فراج) تم بالفعل أم مجرد ورقة بينهما؟

كما يعرف بدر( سيد رجب) هنا على والدة مؤنس (ناريمان) ، وتذهب هنا لتسأل مؤنس عن حقيقة الأمر، فيرفض التوضيح مشيرا إلى أن والدته هي التي تعرفت عليها مع دخولها بيته.

كما تقرر هنا التنازل عن حقها في مصنع ” نبع الهنا “، مقابل حصولها على الطلاق بصورة رسمية من حازم، وبالفعل يطلقها حازم فتنهار من البكاء، ويشاهد حازم رد فعلها أثناء استلامها ورقة الطلاق أمام منزلها ، وبعد انهيارها تذهب هنا لمؤنس فى غرفته بعد طلاقها من حازم ، ويحاول مؤنس الاقتراب منها إلا أنها تنزعج ، وتخبره بأنه لا يوجد رجل يتحمل ما تحمله هو معها..

تدور قصة مسلسل (لعبة نيوتن) حول حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان. مشهد من الحلقة 24 من مسلسل لعبة نيوتن مشهد من الحلقة 24 من مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن