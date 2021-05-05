أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 23.. هنا تسأل حازم هل مازال يحبها (فيديو)

تذهب هنا الى حازم فى مصنع العسل ، وتقول له أريد التحدث معك بصراحة وتسأله هل مازال يحبها؟ ، فيرد عليها بسؤال أخر هل مؤنس أقتربك منك ؟ وتنتهى الحلقة 23 قبل ان ترد هنا على سؤاله.

تناولت أحداث مسلسل( لعبة نيوتن ) الحلقة 23 : خطأ هنا( منى زكى) بإعطاء برطمان عسل الأفيون الذى صنعه حازم( محمد ممدوح) للعمال حتى يتم توزيعه ضمن البرطمانات ، ظنا منها بأنه عسل عادى فتم توزيعه على السوبر ماركت الذى يملكه زوجها مؤنس( محمد فراج )، واشترى أحد الزبائن هذا البرطمان، وذهب به إلى قسم الشرطة عندما وجد لونه مختلفا، فتأكد انه عسل بالأفيون، وكلف الضابط أحد المخبرين بجمع معلومات عن المصنع.

حازم يتفاجأ بوجود هنا على مكتبه بالمصنع

وانتقل المشهد إلى مصنع العسل حينما عاد حازم ( محمد ممدوح) من السفر ليتفاجأ بوجود هنا على مكتبه بالمصنع، فنشبت بينهما مشادة ، و هددته بأنها ستجعل رجالها بالمصنع يلقوه فى الخارج، وطلبت منه أن يظل فى المنزل وسيحصل على مرتبه كل شهر.

واتصل مؤنس (محمد فراج) بـ هنا وأخبرها بأن حازم وصل مصر، فأخبرته بأنه موجود أمامها، فطلب منها أن تتركه وتذهب عند بدر( سيد رجب )، والا تتحدث معه فى شىء حتى يأتى لها

هنا تسأل حازم هل مازل يحبها ؟

وانتهت احداث المسلسل بطلب من هنا (منى زكى) من مؤنس (محمد فراج ) انها تريد أن تقابل حازم (محمد ممدوح ) للتفاهم معه حتى تصل لحل ، ويوافق مؤنس على طلبها، وبالفعل تذهب هنا الى حازم فى مصنع العسل ، وتقول له أريد التحدث معك بصراحة وتسأله هل مازال يحبها؟ ، فيرد عليها بسؤال أخر هل مؤنس أقتربك منك ؟ وتنتهى الحلقة 23 قبل ان ترد هنا على سؤاله

مشهد مواجهة هنا وحازم الحلقة 23

تدور قصة مسلسل (لعبة نيوتن) حول حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن