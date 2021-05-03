أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20..حازم يحرج مؤنس ويقول له هنا متجوزاك رد جميل

شهدت أحداث مسلسل( لعبة نيوتن) الحلقة 20 : بذهاب مؤنس (محمد فراج) ، الى حازم( محمد ممدوح ) للتحدث من أجل انتهاء اجراء الطلاق بشكل رسمى وسريعا .

أحداث مسلسل (لعبة نيوتن )وحاول مؤنس الاتفاق مع حازم ، لإنهاء الأمر واتفقا على الأسبوع المقبل، فيما أخبره أن هنا (منى زكي) تريد أن تأتي إلى المنزل للحصول على بعض متعلقاتها الشخصية مثل ملابسها فقط، فرد عليه حازم بأنها تحصل أيضا على الأثاث في المنزل، إلا أنه رفض وقال له أنها لا تريد ذلك، ومن أجل التأكد اتصل بها لاستماع ذلك بنفسه.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن :حازم يسأل هنا على الجواب الذى تركه لها مع مؤنس فى الشنطة

وعندما اتصل مؤنس بهنا ، ردت بأنها لا تريد أي شيء من المنزل وأنها لا تحتاج إليه، فيما سألها مؤنس هل قراءة الجواب الذي كتبه لها؟ فاكتشف أنها لا تعلم أي شيء عن الجواب ، وسرعان ما حاول مؤنس غلق المكالمة ،وبعدها قال حازم مبروك عليكم الزواج ربنا يخليكم لبعض لكن بسخرية شديدة ، وقال له لو كانت قرات الجواب كنت هقول كل شئ نصيب وانها لم ترغب فيه ، لكن من الواضح ان نصيبك انك تتقهر كل ماتقترب منها (لانها متجوزاك رد جميل ) مؤكدا له انه لم يقترب منها ، وان هنا لوبتحبه ستجعله يقترب منها ولن تفرق معاها ورقة الطلاق مما يحاول مؤنس عدم الرد ويغير الموضوع والتحدث عن موعدهم لاجراء الطلاق رسمى ،

وبعد إغلاق المكالمة تبكى هنا بعد محاولتها فى التظاهر انها متماسكة فى نظر حازم لكنها بعد نهاية المكالمة ظلت تبكى لانها تحبه ،وأنتظرت مؤنس لتسأله عن الجواب .

كما تشاجرت هنا منى زكي بعد عودة محمد فراج للمنزل معه بسبب الجواب، ولكنه أخبرها أنها هي من أرادت عدم الحصول على الحقيبة، ولكنه حاول ان يسقط عليها هى المشكلة بأنها زارت حازم فى القسم ولم تخبره مما جعلها تخجل منه وتنسى مشكلة الجواب الذى خفاه عنها .

كما ذهبت هنا الى منزلها لجلب ملابسها من شقة حازم زوجها السابق لكنها شعرت بالحنين الى منزلها وكانه تودعه ، كما تفاجأت بغرفة أبنها إبراهيم التى قام حازم بفرشها وتعليق صورة أبراهيم الوهمية فى الحضانة التى ارسلتها له ،مما جعلها تحن لحازم وتتأكد ان حازم ليس كان فى نيته الطلاق .

هنا تبكى وتشعر بالحنين عند دخول منزلها هى وحازم زوجها السابق وتتأكد ان حازم ليس كان فى نيته الطلاق

كما ذهبت للمطبخ وقامت بتنظيفه وكأنها تظهر أهتمامها وحبها لحازم دون ان تدرى ،كما أخذت معاها أشياء من اغراضه مثل مج الشاى الذى يستخدمه وأخذت صورتها هى وهو التى كانت على الثلاجة ، ولم تتذكر ان تأخذ ملابسها مما يجعل مؤنس ينفعل عليها .

وذهب محمد ممدوح إلى أمينة في الفندق، وأخبرها بأنه يريد السفر معها إلى فرنسا وينوي أن يكمل معها حياته، وأنها ستكون سعيدة معه، وهو ما وافقت عليه بعد أن علمت أن منى زكي تزوجت من آخر.

فيما ذهبت أمينة إلى منزل سيد رجب للحصول على متعلقاتها ودارت بينهما مشادة كلامية وحدث لها عن مشاعره تجاها واخفاءها دائما خوفا من ان يتعلق بها .

وانتهت الحلقة 20 من مسلسل لعبة نيوتن: بطلبهنا (منى زكي )من محمد فراج أن تريد حازم يرى ابنه إبراهيم، ورفض مؤنس في البداية لأنه يريد أن ينتهي من الإجراءات بدون مشاكل.

وذهبت يارا مع هنا وابنها الى حازم في عمله من أجل رؤية ابنه إبراهيم ،هل سيدرة بينهم حوار حول الجواب سنعرف ذلك اليوم فى الحلقة القادمة.

مشاهد من الحلقة 20 من لعبة نيوتن

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن يوميا على قناة DMC فى الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و 10:00 صباحا.

مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدى جوهر ، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل ( لعبة نيوتن ) تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

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