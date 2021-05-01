أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19 ..حازم يحاول قتل مؤنس بعد معرفة زواجه من هنا (فيديو)

بعد معرفة زواج مؤنس من هنا ،خرج حازم (محمد ممدوح )من القسم بعد دفع قيمة الشيك، وذهب إلى سوبر الماركت الذى يملكه مؤنس (محمد فراج) ، وقام بالاعتداء عليه ومحاولة خنقه واستخدم أداة فى محاولة قتله

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19 : شهدت أحداث المسلسل العديد من المشاهد المؤثرة وخاصة بعد معرفة حازم (محمد ممدوح ) زواج هنا (منى زكى) من مؤنس (محمد فراج ).

بعد إخبار هنا (منى زكي ) حازم( محمد ممدوح) بزواجها من مؤنس (محمد فراج)، الأمر الذى أخرجه عن شعوره وهددها بالقتل كما عنفها وأخبرها بأنها متزوجة شخصين بذات الوقت أنه سيقتلها عند خروجه من القسم .

وذهبت هنا ، إلى منزل زوجها مؤنس وسألها عن حال والدتها لأنها أخفت عنه بأنها ستقابل حازم، لتخبره بأنها كما هى ، لتفاجئه بأن حازم محمد ممدوح أخبرها بأنها قام بـردها وانها ما زالت على ذمته، وأنه أرسل لى رسالة ولكنها لم تراها فى وقتها، و هذا معناه انها متزوجة اثنين، وحاول مؤنس أن يفهمها بأن هذا غير صحيح وطلب منها رؤية الرسالة وحاول اقناعها ، وأخبرته بأنها على الورق وانها ما زالت زوجة حازم، وأخبرته أنها تعيش معاه فى الحرام وتستاهل محضر الزنا.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن هنا تريد تطليقها بشكل رسمى من حازم

كما سألها مؤنس عن الذى تريده ، لتخبره هنا بأنها تريد أن يتم تطليقها بشكل رسمى من حازم وأن يكون زواجها منه هو بشكل رسمى بقسيمة مصرية وموثقة، وبدون ذلك لن تنظر لنفسها فى المرآة، ووعده بانه سيحل كل شيء وسيتكلم معه وطلب منها أن تبقى فى نفس منزل أهله واخفاء الأمر عنهم فى الوقت الحالي.

وخرج حازم (محمد ممدوح) من القسم بعد دفع قيمة الشيك، وذهب إلى سوبر الماركت الذى يملكه مؤنس (محمد فراج) ، وقام بالاعتداء عليه ومحاولة خنقه واستخدم أداة فى محاولة قتله، ولكن بسبب صوت النحل الذى كان يراوضه من قبل وقت قتل (شاهين) عن طريق النحل تركه.

كما قام مؤنس (محمد فراج ) بإقناع حازم (محمد ممدوح) بأن السيدة الحامل تنتهى عدتها بالولادة، وأن هنا منى زكي طليقته الان زوجته شرعا والطلاق والزواج والرجعة لا هزار فيهم وكان من المفترض ان يخبرها بانه ردها، ولو عاوز يرجعلها هايكون بعقد جديد وده مش متاح الان لأنها زوجته حاليا.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن حازم يذهب للشيخ ليستفتيه فى طلاقه من هنا

ذهب بالفعل حازم إلى أحد الشيوخ، وحاول أن يستفتيه وأخبره عن نيته وقلبه وقت إرسال الرسالة لها الأولى ووقت ارسال رسالته الثانى الذى يقول انه حاول أن يردها في هذا الوقت، لير عليه حازم بانه لا يدرى بالضبط، وطلب منه الشيخ أن يذهب الى دار الإفتاء وهى التى تقول له الافتاء بشكل صحيح.

وحاول بدر (سيد رجب) بإقناع حازم ان حبه لهنا هو حب تملك ،وليس حب وشبه قصته بقصة ابنته نور بقصة هنا ونور ابنته التى سافرت وتركته ، ويقنعه ان سيكمل حياته وان هنا هى التى تريد ان تذهب مثل نور ويبقى حازم ويقول ان مؤنس هو الذى شجع هنا على الزواج منه ، ويقوم بدر( سيد رجب )التخفيف عن حازم (محمد ممدوح) فى مشهد مؤثر .

وتنتهى الحلقة بإتصال مؤنس (محمد فراج ) بحازم (محمد ممدوح ) ومطالبة حازم ان يريد ان يذهب لمنزله بعد اتفاقهم بعد سؤال الشيخ للحديث عن كيفية نقل إبراهيم بإسمه وتنهى الحلقة 19 بدخول مؤنس منزل حازم وفور دخوله حازم ينظر له نظرة غضب لننتظر كيف يحدث فى الحلقة القادمة غدا .

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.

مشهد من الحلقة 19 من مسلسل لعبة نيوتن

مشهد من الحلقة 19 من مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن : بطولة كل من منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن يوميا على قناة DMC فى الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و 10:00 صباحا.