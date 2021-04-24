ثقافة وفنون

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12..هنا تنهار لعدم رؤية ابنها بسبب تهديدها بالانتحار

أهم الاحداث الكشف على هنا نفسيا لاثبات أنها متوازنة
رحاب صبحي 11:49 م, السبت, 24 أبريل 21 11:49 م, السبت, 24 أبريل 21

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شهدأت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12 : بهروب هنا ( منى زكى ) من المستشفى، واتصال حازم محمد ممدوح بنفس الوقت لترد عليه أثناء بكائها ولم يفهم منها شيء وأغلقت المكالمة دون أن تشرح له أي شيء.

وذهبت هنا (منى زكى ) إلى منزل مؤنس محمد فراج، الأمر الذى كان بمثابة مفاجأة له، وأخبرته بأنها ولدت ابنها في المستشفى وأخذوه منها، وهربت بسبب خوفها من ترحيلها وعدم رؤية ابنها مرة أخرى، وأرادت أن تنقله الى مستشفى أخرى، ولكن مؤنس أخبرها بأنه لا يجوز ذلك وأن الطفل يحتاج الى الرعاية فقط، أما ترحيلها فهو ليس من اختصاص المستشفى ، ثم ذهب مؤنس محمد فراج مع هنا الى المستشفى لكنها فوجئت ان مؤنس يقول لها لن نستطيع الذهاب الى المستشفى لانهم يعتقدون انك غير مؤهلة نفسيا ان تراعى طفلك بعد تهديدك بالانتحار فى المستشفى ، لانه أصبح مواطن أمريكى ، ووعد مؤنس هنا انه سيقوم بإرجاع ابنها ، لكن يجب ان يتم رفع قضية على المستشفى لاثبات انها متوازنة نفسيا ، ولابد ان يذهبون لمحامى للدفاع عنها والكشف عليها نفسيا .

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وكانت هنا (منى زكى) انهارت فور سماعها كلام مؤنس بعدم استطاعتها رؤية أبنها الذى كانت تتمناه منذ زمن بعيد ، وحرمانها من مشاعر الامومة ، كما لم تبلغ  هنا منى زكى( حازم ) بماحدث وترسل له صورة وهمية لطفل فى الحضانة لانها تخاف ان تخبره بما حدث .  

وسألت أمينة (عائشة بن أحمد) حازم (محمد ممدوح ) عما حدث لـ هنا منى زكى، وأوضحت له بأنها لم تخبر بدر ( سيد رجب )عن تفاصيل ذهابها لمنزله، الأمر الذى أخرج حازم عن شعوره، واتهماهما بالجنون، كما أخبره بأنه أتى إلى هنا من اجل العمل فقط.

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وذهبت امينة إلى بدر في المطبخ وتحدثت معه بما فعله بعد مواجهتها بـ حازم، ليخبرها بأنها تحبه وهو خائف يقرب منك بسببى فأخبرته بذلك حتى يقترب براحته، فيما سألته أمينة لماذا تركتك ابنتك، واعتذرت عن السؤال بسبب جرح مشاعره وقام باحتضانها.

الحلقة 12 من مسلسل لعبة نيوتن

تدور قصة مسلسل لعبة نيوتن حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

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مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكتاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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بقلم رحاب صبحي

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