أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة 29 : غزال تكشف لصبحي إن علي يتاجر في المخدرات وزينة تخيفها (فيديو)

يعرض مسلسل لحم غزال يوميا للمشاهدين ، وشهدت الحلقة 29 اخبار غزال التي تقوم بدوره " غادة عبد الرازق " بطلة العمل ان المعلم صبحي " عمرو عبد الجليل" يتاجر في المخدرات ، كما ذهبت عفاف لزوجها سيد جلالة في…

يعرض مسلسل لحم غزال يوميا للمشاهدين ، وشهدت الحلقة 29 اخبار غزال التي تقوم بدوره ” غادة عبد الرازق ” بطلة العمل ان المعلم صبحي ” عمرو عبد الجليل” يتاجر في المخدرات ، كما ذهبت عفاف لزوجها سيد جلالة في السجن واخبرته ان غزال ليست حامل كما قالت .

ايضا قامت شوق بمقابلة سعيد واخبرته انه الغت فكرة الزواج منه بعد طليقها ” شوقي” ، وقام أشرف ” أحمد صفوت” باخبار زوجته بخطته في تورط كريم ابنها في المخدرات وعلاقته ايضا بعمار وعلي ” شريف سلامة ” .

وشهدت الحلقة ايضا ان زينة ” جيهان خليل” كشفت لغزال ان هناك خطة تنفذ لقتل ابنها كريم وهو متواجد في المستشفى، وقامت عفاف باخبار رحمة ان حمدي الميرغني زوجها لم يختفي بل تم قتله .

يعرض مسلسل “لحم غزال” على “mbc مصر” الساعة 8:00 مساء ، والإعادة 1:30 صباحا، و2:00 عصرا.