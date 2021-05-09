أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة 28 : غزال تتخيل قتل علي لها ولابنها في المستشفى (فيديو)

يعرض مسلسل لحم غزال يوميا للمشاهدين، وشهدت الحلقة 28 اكتشاف غزال” غادة عبد الرازق” من خلال أشرف طليقها أن عمار وعلي ويوسف وعلي وإن كل الاشخاص من حولها يعلمون مكان ابنها اشرف لكن لايخبرونها وهو يعلم كل شئ عنها .

وتفاجئت غزال بحضور المحامي أمجد لها ليخبرها أنه عثر على طليقها أشرف الذي قام بالهرب خارج مصر بالأموال كلها .

كما شهدت الحلقة تخيل غزال أن علي ” شريف سلامة” قام بالدخول عليها وهي مع ابنها في المستشفى وقام بإطلاق النار عليهما الاثنان ، وقامت خائفة من حلمها تطلب ممن حولها إخبارها عن ابنها الذي لاتعرف مكانه ولكي تطئمن على اخباره ، ويخشى المعلم صبحي ” عمرو عبد الجليل” من اكتشاف سره بارتكابه جريمة قتل ست الناس وأطفالها الثلاثة وحرق المنزل عليهم .

يعرض مسلسل “لحم غزال” على “mbc مصر” الساعة 8:00 مساء ، والإعادة 1:30 صباحا، و2:00 عصرا.