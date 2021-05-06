ثقافة وفنون

أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة 24 : غزال تلجأ لرجل أعمال لحمايتها من الشرطة وطرد شوقي من منزله

يعرض مسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق يوميا للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، وشهدت الحلقة 24 للعمل هروب غزال التي تقوم بها غادة عبد الرازق بطلة العمل من الشرطة بعد تعرفهم على مكان الفيلا التي تختبئ بها…

أحمد حمدي 8:10 ص, الخميس, 6 مايو 21 8:10 ص, الخميس, 6 مايو 21

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يعرض مسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق يوميا للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، وشهدت الحلقة 24 للعمل هروب غزال التي تقوم بها غادة عبد الرازق بطلة العمل من الشرطة بعد تعرفهم على مكان الفيلا التي تختبئ بها وتذهب لرجل أعمال لبناني لطلب حمايته .

كما تقوم غزال بالذهاب لعلي الذي يقوم بدوره شريف سلامة وتطلب منه ضرورة توفير مكان اهخر لها لتختبئ فيه حتى تستطيع الوصول لزوجها صبحي ” عمرو عبد الجليل” بعد الجرائم التي ارتكبها في الحلقات السابقة وكذلك القدرة على الوصول لابنها .

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كما شهدت الحلقة طرد شوقي ” ياسر الطوبجي” من شقته وهو زوج شوق” مي سليم ” بعد فضحه وهو يقوم بالاعتداء جنسيا على ابنته واجباره على تطليق شروق من أهل المنطقة .

مسلسل لحم غزال الحلقة 8 يعرض على قناة ام بي سي مصر في الساعة 8 مساء ويعاد في تمام 1 ونصف صباحا اعادة أولى و2 صباحا اعادة ثانية .

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بقلم أحمد حمدي

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