أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة 24 : غزال تلجأ لرجل أعمال لحمايتها من الشرطة وطرد شوقي من منزله

يعرض مسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق يوميا للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، وشهدت الحلقة 24 للعمل هروب غزال التي تقوم بها غادة عبد الرازق بطلة العمل من الشرطة بعد تعرفهم على مكان الفيلا التي تختبئ بها…

يعرض مسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق يوميا للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، وشهدت الحلقة 24 للعمل هروب غزال التي تقوم بها غادة عبد الرازق بطلة العمل من الشرطة بعد تعرفهم على مكان الفيلا التي تختبئ بها وتذهب لرجل أعمال لبناني لطلب حمايته .

كما تقوم غزال بالذهاب لعلي الذي يقوم بدوره شريف سلامة وتطلب منه ضرورة توفير مكان اهخر لها لتختبئ فيه حتى تستطيع الوصول لزوجها صبحي ” عمرو عبد الجليل” بعد الجرائم التي ارتكبها في الحلقات السابقة وكذلك القدرة على الوصول لابنها .

كما شهدت الحلقة طرد شوقي ” ياسر الطوبجي” من شقته وهو زوج شوق” مي سليم ” بعد فضحه وهو يقوم بالاعتداء جنسيا على ابنته واجباره على تطليق شروق من أهل المنطقة .

مسلسل لحم غزال الحلقة 8 يعرض على قناة ام بي سي مصر في الساعة 8 مساء ويعاد في تمام 1 ونصف صباحا اعادة أولى و2 صباحا اعادة ثانية .