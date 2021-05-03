ثقافة وفنون

أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة 21 : صبحي يقتل شقيقته وأطفالها الثلاثة ويحرق المنزل عليهم

يعرض مسلسل لحم غزال يوميا ، وشهدت الحلقة 21 اكتشاف سيد جلالة ان شقيقته لديها فيديو لمقتل مأمون الذي قام بدوره الفنان أحمد خليل ، ويذهب صبحي الذي يقوم به عمرو عبد الجليل لشقيقته ويعطيها مبلغا من المال بشرط ان…

أحمد حمدي 2:50 ص, الأثنين, 3 مايو 21 2:50 ص, الأثنين, 3 مايو 21

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يعرض مسلسل لحم غزال يوميا ، وشهدت الحلقة 21 اكتشاف سيد جلالة ان شقيقته لديها فيديو لمقتل مأمون الذي قام بدوره الفنان أحمد خليل ، ويذهب صبحي الذي يقوم به عمرو عبد الجليل لشقيقته ويعطيها مبلغا من المال بشرط ان يأخذ هاتفها ، لكن ترفض شقيقة صبحي أن تأخذ الأموال وتخبره أنها ستبلغ الشرطة فيقوم صبحي بضرب شقيقته ثم يقتل أطفال شقيقته الثلاثة ، ويسرق الهاتف والمبلغ المالي ثم يفتح أنبوبة الغاز في الشقة ويسكب الجاز بها ويشعل النار ويهرب.

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وتتابع الحلقة بشك غزال غادة عبدالرازق، أن صبحي وزوجها سيد جلالة خالد كمال، وراء قتل ست الناس وحرق شقتها .

وتتوالى الأحداث بذهاب الشرطة لمنزل غزال و زوجات سيد جلالة للبحث عنه  لتورطه في قتل مأمون ولكنهم لم يتمكنوا من القبض عليه.

مسلسل لحم غزال يعرض يوميا على قناة ام بي سي مصر في الساعة 8 مساء ويعاد في تمام 1 ونصف صباحا اعادة أولى و2 صباحا اعادة ثانية.

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بقلم أحمد حمدي

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