أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة 21 : صبحي يقتل شقيقته وأطفالها الثلاثة ويحرق المنزل عليهم

يعرض مسلسل لحم غزال يوميا ، وشهدت الحلقة 21 اكتشاف سيد جلالة ان شقيقته لديها فيديو لمقتل مأمون الذي قام بدوره الفنان أحمد خليل ، ويذهب صبحي الذي يقوم به عمرو عبد الجليل لشقيقته ويعطيها مبلغا من المال بشرط ان…

يعرض مسلسل لحم غزال يوميا ، وشهدت الحلقة 21 اكتشاف سيد جلالة ان شقيقته لديها فيديو لمقتل مأمون الذي قام بدوره الفنان أحمد خليل ، ويذهب صبحي الذي يقوم به عمرو عبد الجليل لشقيقته ويعطيها مبلغا من المال بشرط ان يأخذ هاتفها ، لكن ترفض شقيقة صبحي أن تأخذ الأموال وتخبره أنها ستبلغ الشرطة فيقوم صبحي بضرب شقيقته ثم يقتل أطفال شقيقته الثلاثة ، ويسرق الهاتف والمبلغ المالي ثم يفتح أنبوبة الغاز في الشقة ويسكب الجاز بها ويشعل النار ويهرب.

وتتابع الحلقة بشك غزال غادة عبدالرازق، أن صبحي وزوجها سيد جلالة خالد كمال، وراء قتل ست الناس وحرق شقتها .

وتتوالى الأحداث بذهاب الشرطة لمنزل غزال و زوجات سيد جلالة للبحث عنه لتورطه في قتل مأمون ولكنهم لم يتمكنوا من القبض عليه.

مسلسل لحم غزال يعرض يوميا على قناة ام بي سي مصر في الساعة 8 مساء ويعاد في تمام 1 ونصف صباحا اعادة أولى و2 صباحا اعادة ثانية.