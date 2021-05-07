أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 9 .. اكتشاف جثة الطفل المصاب بالثلاجة وإعلان «الصحة» وجود أعداد كبيرة للقاح

يعرض مسلسل كوفيد 25 يوميا للمشاهدين في مصر والوطن العربي ، وشهدت الحلقة 9 للعمل اكتشاف ياسين” يوسف الشريف” وجود كاميرا بالمعمل ، فبدأ يشاهد ما حدث فيجد ان هناك مجموعة أطباء كانوا يجرون التجربة على أحد الأشخاص وفجأة قام هذا الشخص بقتلهم جميعا ، وكان هؤلاء الأطباء قد أخذوا جميعهم المصل، وأثناء الفيديو يجد أحدهم يقول إن الفيروس خرج عن السيطرة وإن المصل لم يعد له قيمة.

وتم العثور أيضا على جثة الطفل المصاب في الحلقة السابقة والتي كانوا يبحثون عنها حيث قام شخصا ما بقتله ووضعه في الثلاجة ، واكتشفت ذلك الممرضة بالمستشفى حينما اقترحت على مديرها النزول للدور الارضي لاحضار اطعمة من الثلاجة فوجدت هذه المفأجأة.

وتقوم وزارة الصحة المصرية بإعلان وجود اللقاح بأعداد كبيرة وأنهم فى طريقهم لجلب المزيد من الأعداد، فى نفس الوقت يكون ياسين فى المعمل الذى أجرى فيه التجارب على اللقاح الجديد، ووجد العديد من الجثث ملقاة على الأرض.

وقرر مدير المستشفى أن يشاهد تفريغات الكاميرات ليعرف من قتل الطفل، ولكن عند تفريغه الكاميرات اكتشف أن إيمان “أميرة العايدى” إحدى السيدات الموجودات فى المستشفى قامت بقتل زوجها وادعت أنه انتحر بعدما أصيب بالفيروس، وعند مواجهتها بالحقيقة كشفت عن تعذيب زوجها لها بماء النار، وأنه كان دائم الضرب والإهانة لها، وعندما اتيحت لها الفرصة قامت بالتخلص منه فورا .

مسلسل كوفيد 25 يعرض يوميا على قناة on الساعة 12 ونصف صباحا والاعادة الاولى الساعة 7 صباحا والاعادة الثانية 11 ونصف صباحا.