أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 8 : اكتشاف ياسين لمعمل اللقاح وتهديد سيف لنهال بالقتل

يعرض مسلسل كوفيد 25 يوميا للجمهور ، وشهدت الحلقة 8 قدرة دكتور ياسين الذي يقوم بدوره الفنان يوسف الشريف بطل العمل النجاة من المصاب الذي كاد يقتلهم في نهاية الحلقة السابقة ، حيث لاحظ ان أعراض الفيروس تطورت وأصبحت تفقد نظرها كاملا وتتحرك على الاصوات البسيطة وليست المرتفعة ، وعاد ياسين ومعه رامي الذي يقوم به أحمد صلاح حسني ونهال ” آيتن عامر” لفتح الموقع واكتشفوا وجود اسماء متورطة في تلك العملية .

وتوصل ياسين إلى ان سامح “محمد عادل” هو من قتل شروق “إيناس مكى” عندما كادت تقترب من حقيقة المصل، لأنه أحد المتورطين فى الموضوع، وعندما وجد ياسين “يوسف الشريف” الباسورد للموقع المدون عليه الحقيقة فتح سامح عليهم باب الحالات المصابة بالفيروس وفر هاربا.

واستطاع أطباء المستشفى أن يجدوا سامحا مختبئًا فى أحد الأماكن، وعندما سألوه لماذا قتل إيناس كانت إجابته لأنها غبية، واتضح أنه مؤمن ببعض الأشياء الغريبة وضرورة تقليل عدد البشرية التى أوشكت على الانقراض، ومن خلال بحثهم فى الحالات الأولية تكتشف نهال أن الحالة التى وجدت فى الإسماعيلية وذهبت لعمل تحقيق عنها هى من أولى الحالات ، ومن خلال تواصلها معهم تعرف أن تلك الحالة من ضمن عدة حالات أجرى عليها تجارب مقابل 10 ملايين دولار.

ويحدد رامى “أحمد صلاح حسنى” الموقع الخاص بتجارب الفيروس والذى اكتشفوا أنه داخل الشركة المصنعة للفيروس وعندما وصلوا للمكان يجدون العديد من الجثث ملقاة على الأرض والدماء فى كل مكان.

تقف نهال أمام الطفل الصغير الذى يصرخ وتتذكر ابنها على الذى توفى بسبب كورونا وتنهار فيأتى سيف “إدوارد” ويحاول تهدئتها، وأثناء حديثهما سويا يرن هاتفه فيقول لها إنه لا بد أن يذهب ليطمئن على أخته وابنها، وتكتشف أنه يقابل إحدى مرضى المستشفى التى دخلت من أجل عملية إجهاض وأن هذا الطفل هو ابنه وتقوم بتهديده أن تفضح أمره لنهال فيهددها بالقتل.

مسلسل كوفيد 25 يعرض يوميا على قناة on الساعة 12 ونصف صباحا والاعادة الاولى الساعة 7 صباحا والاعادة الثانية 11 ونصف صباحا.