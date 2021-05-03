أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 5 : ازدياد الإصابات بالفيروس الجديد وووفاة والدة إدوارد

يعرض مسلسل كوفيد 25 يوميا للجمهور ، وشهدت الحلقة 5 منه ازدياد حالات الإصابة بالفيروس الجديد وبدأ يتحور وتتغير الأعراض من شخص لآخر، وكان من ضمن المصابين والدة دكتور سامى "إدوارد" ما دفعه لمحاولة وجود أى علاج لذلك الفيروس اللعين.…

يعرض مسلسل كوفيد 25 يوميا للجمهور ، وشهدت الحلقة 5 منه ازدياد حالات الإصابة بالفيروس الجديد وبدأ يتحور وتتغير الأعراض من شخص لآخر، وكان من ضمن المصابين والدة دكتور سامى “إدوارد” ما دفعه لمحاولة وجود أى علاج لذلك الفيروس اللعين.

وبدأ دكتور سامى فى إجراء تجربة على إحدى المصابين وإعطاؤه بعض الأدوية فى محاولة منه لإنقاذه وعند دخول دكتور ياسين عليه ينصحه بأن ما يقوم به شيء خاطئ ومن الممكن أن يؤدى بحياة المصاب ، ولكنه لم يهتم لكلامه وبدأ فى توبيخه ما دفع ياسين للخروج من الحجرة وبعد وقت قصير من التجربة توفى المصاب وتوقف قلبه.

وفى ذلك الوقت كانت والدة سامى قد توفيت أيضًا ما جعله ينهار وهنا دخل عليه مديره فى العمل ووبخه على ما فعل وأنه بذلك عرض نفسه للمساءلة.

مسلسل كوفيد 25 يعرض يوميا على قناة on الساعة 12 ونصف صباحا والاعادة الاولى الساعة 7 صباحا والاعادة الثانية 11 ونصف صباحا.