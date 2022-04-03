ثقافة وفنون

أحداث مسلسل فاتن أمل حربى … زوج فاتن يحاول إجبارها على ارتداء الحجاب فى الحلقة 1

الحلقة الاولى تنتهى بسرقة سيف لعفش منزل فاتن بالكامل.
رحاب صبحي 2:11 ص, الأحد, 3 أبريل 22 2:11 ص, الأحد, 3 أبريل 22

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بدأت الحلقة الأولي من مسلسل فاتن أمل حربى بوجود خلاف بين الشخصيات الرئيسية في المسلسل وهما شريف سلامة والذي يجسد دور سيف زوج فاتن، ونيللي كريم التي تجسد دور فاتن ، بسبب غيرته الشديدة ورغبة في فرض آراءه على زوجته، في محاولة منه لإجبارها على ارتداء الحجاب أو أن تمنع التعامل مع أي رجل في العمل، وانتهي الخلاف بينهم بإلقائه الشاكوش في المرآة وكسرها.

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أحداث الحلقة الاولى من مسلسل فاتن أمل حربى رمضان 2022

وأتي المشهد التالي بتجهيز فاتن لحفل طلاق بحضور بعض الأصدقاء، والمأذون لإتمام الإجراءات بين فاتن وسيف، وظهرت علامات الحزن على وجه سيف بعد إتمامه مراسم الطلاق، على عكس ما ظهر على وجه فاتن من ارتياح، وباقي الحضور.

وأنتهت الحلقة الاولى بسرقة سيف لعفش منزل فاتن بالكامل.

المسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى ويعتبر هذه هي تجربته الدرامية الأولي، وإخراج ماندو العدل، ومن بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، خالد سرحان، ومحمد ثروت وعدد من الفنانين الآخرين، ويناقش المسلسل قضية هامة من قضايا المرأة.

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موعد عرض مسلسل فاتن أمل حربى على قناة cbc   7:35 مساء، ويعاد  12:40 بعد منتصف الليل، ثم 10:15 صباحا.

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بقلم رحاب صبحي

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