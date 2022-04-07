ثقافة وفنون

أحداث مسلسل فاتن أمل حربى الحلقة 5 الحكم بالحبس على فاتن لمدة 24 ساعة

تناولت الحلقة ذهاب فاتن الى الازهر لتسأل الشيخ على موقف السيدة المطلقة من حضانة أولادها إذا قررت الزواج مرة أخرى .
رحاب صبحي 7:07 ص, الخميس, 7 أبريل 22 7:07 ص, الخميس, 7 أبريل 22

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شهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل فاتن أمل حربى العديد من الاحداث الهامة ، إذ حضرت نيللى كريم جلسة حكم مرفوعة ضد زوجها لنقله بناته من المدرسة  الى مدرسة أخرى حكومية وانفعلت فاتن على القاضى الذى جسد دوره الفنان خالد سرحان

ورددت ده قانون ظالم  وانتهت الحلقة بأمر القاضى بحبسها 24 ساعة .

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وتناولت الحلقة ذهاب فاتن الى الازهر لتسأل الشيخ على موقف السيدة المطلقة من حضانة أولادها إذا قررت الزواج مرة أخرى .

الحلقة 5 من مسلسل فاتن أمل حربى رمضان 2022
الحلقة 5 من مسلسل فاتن أمل حربى رمضان 2022

تدورأحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية فاتن أمل حربي  من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. 

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يعرض المسلسل على قناة CBC  فى 7:35 مساءً

فاتن أمل حربى بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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بقلم رحاب صبحي

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