أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9: بثينة تنجح في خطة إبعاد أمجد عنها وشريف يفاجئ ياسر جلال

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9 بطولة ياسر جلال ومي عمر ، قيام صديقة بثينة_ دينا _ بسنت شوقي باستكمال خطتها مع بثينة_ مي عمر _ لابعادها عن زوجها أمجد _ مراد مكرم_ أن تتقرب دينا لأمجد في علاقة عاطفية وبالفعل تقوم بمقابلته للمرة الثانية والرقص معه في احدى الاماكن والتقاط صور لهما معا لتنهي بذلك علاقته بصديقتها ببثينة وتتفرغ الأخيرة لعلاقتها السرية مع زوجها عمر _ ياسر جلال_ .

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 9

كما شهدت الحلقة أيضا قيام صديقة أحمد نجل ياسر جلال بمحاولتها لجذبه ليقوم بأفعال تنتناقض مع شخصيته المتزنة في الحلقات السابقة وتقليده لوالده عمر في كل تصرفاته، وتنتهي أحداث الحلقة 9 بذهاب شريف _ محمود فارس_ لعمر في شركته ويخبره أنه شقيق زوجته فيرد عليه عمر أن زوجته ليس لها أخ فيخبره شريف أنه شقيق زوجته الثانية بثينة.

مسلسل علاقة مشروعة تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وإنتاج مها سليم وميديا هب.