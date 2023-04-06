أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14 : القبض على شريف وأمجد ودينا

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14 بطولة ياسر جلال ومي عمر ، قيام الشرطة باكتشاف مقتل بثنية _ مي عمر _ وبدأت في القبض على كل من شريف شقيق بثينة _ محمود فارس _ وطليقها أمجد _ مراد مكرم ودينا صديقة بثينة المقربة_ بسنت شوقي قبل سفرهما خارج البلاد بلحظات .

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14

كما أمسكت عصابة بأحمد نجل عمر _ ياسر جلال_ ومعه لاري الذين يقوما بتوزيع مخدرات لحسابهما ، وقام عمر بدفع مبلغ مليون جنيه من أجل أن تترك العصابة ابنه أحمد لكن بعد تسليمهم المبلغ ترفض إطلاق سراحهما وتتحفظ عليهم الثلاثة عمر وابنه أحمد ولاري .

مسلسل علاقة مشروعة تأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي وانتاج ميديا هب ومها سليم.