أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13 : طلاق عمر لبثينة واكتشاف أمجد خيانتها وقتلها

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13 بطولة ياسر جلال ومي عمر ، انقاذ عمر_ ياسر جلال_ لابنته فريدة_ من المخرج جميل الذي حاول ابتزازها بعد تصويرها في غرفة الملابس .

وعرضت أحداث الحلقة أيضا اكتشاف عمر أن بثينة أسقطت حملها منه من خلال قيام صديقتها دينا _ بسنت شوقي_ بالاتصال بعمر واخباره بذلك ، فيقوم بمواجهتها وتطليقها ..

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13

كما اكتشف أيضا عمر بقيام شريف _ محمود فارس_ شقيق بثينة بسرقة ملفات هامة من شركته مقابل 100 ألف جنيه وقام عمر بطرده من الشركة ، وأبلغه أنه يعرف كل شئ يبتز به زوجته بثينة وقام باجباره على توقيع ايصالات أمانة لها لو فكر في أذيتها سيقوم بحبسه بهذه الايصالات.

وانتهت الحلقة بطلاق بثينة من عمر وقيام شريف باخبار أمجد طليق بثينة _ مراد مكرم_ بخيانة بثينة له وزواجها السري من عمر وانتهت الأحداث بمقتل بثينة .

مسلسل علاقة مشروعة تأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي وانتاج ميديا هب ومها سليم.