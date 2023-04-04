أحداث مسلسل «علاقة مشروعة» الحلقة 12: « مي عمرتخفى خبر التخلص من حملها عن ياسر جلال

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12 بطولة ياسر جلال ومي عمر ، اخفاء بثينة_ مي عمر_أنها قامت باسقاط حملها من عمر _ ياسر جلال_ عنه بعد اتفاقها مع صديقتها دينا _ بسنت شوقي_ على ذلك .

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12

وعرضت الحلقة أيضا ذهاب شريف _ محمود فارس_ لبثينة في منزلها الجديد ويقوم بتهديدها وابتزازها مرة ثانية فتقوم بطرده من شقتها بشكل عنيف ، وتعرضت ابنة عمر فريدة لمشكلة كبيرة بعد أن طلب منها المخرج الذي قامت بتوقيع عقدا معه الحلقات السابقة بتصويرها وهي في غرفة الملابس حتى يأمرها بتنفيذ كل مايطلبه منها وبالفعل طلب منها التعرف على رجل أعمال كبير والتقرب منه لعمل أشياء غير أخلاقية معه لكن قامت فريدة بالاتصال بصديقتها هانيا التي أخبرت والد فريدة عمر وانتهت الحلقة بوصول عمر لمكان فريدة التي تتواجد فيه مع هذا المخرج .

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر تأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي وانتاج مها سليم وميديا هب .