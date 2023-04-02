أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10.. شريف يكشف علاقة عمر مع بثينة

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 بطولة ياسر جلال ومي عمر ، قيام شريف _ محمود فارس_ شقيق بثينة _ مي عمر بالذهاب لعمر _ ياسر جلال_ في شركته وطلب منه تشغيله معه في الشركة لكنه يعرف سر زواجه من شقيقته بثينة وكأنه يهدده بطريقة غير مباشرة ألا يفضح أمره وبالفعل يرضخ عمر لطلبه ويقوم بتشغيله برغم عدم حصوله على مؤهل عال وامكانات تؤهله للعمل بشركة استثمارية كبيرة مثل شركة عمر وأمجد زوج بثينة السابق ، وتقوم بتهديد شريف أن يبتعد عن عمر لكنه يهددها أنها لو لم تتركه يعمل في الشركة سيفشي سرها القديم .

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10

وقامت عاليا _ داليا مصطفى _ زوجة ياسر جلال بمحاولة حل المشكلة بين أمجد وبثينة حتى يعودان لبعضهما ، وقامت بدعوتهما لحفل عيد ميلاد ابنها أحمد ، لكن تفاجأ بثينة عاليا وعمر ان أمجد يخونها مع صديقتها المقربة دينا وأظهرت لهما الصورة التي كان يرقص فيها مع دينا لتأكيد خيانته لها ، وذلك حسب الخطة التي دبرتها مع صديقتها دينا لابعاد أمجد عنها .

ويرى نجل ياسر جلال أحمد بثينة وعمر يحتضنان بعضهما في مكتبه بمنزله وحينما رأته بثينة استمرت في احتضان عمر ولم تبعد نفسها عنه .

مسلسل علاقة مشروعة تأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي وانتاج مها سليم وميديا هب.