أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة: مواجهة أمجد لعمرو وحزنه لخيانته له ووداع بسلام يا صاحبي

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15 والأخيرة منذ قليل، احضار عاليا _ داليا مصطفى _ زوجة عمر _ ياسر جلال_ للتحقيق معها في مقتل بثينة _ مي عمر _ فيخبرها الضابط _ نضال الشافعي _ أن عمرو تزوج من بثينة في السر لتخبره أنها تعرف ذلك منه فقط ولم تكن تعلم بذلك سابقا ، وأخبرته إن بثينة اتصلت بها لكي تخبرها هذه العلاقة قبل وفاتها لكنها لم تذهب لها لمنع عمرو لها حتى تظل عاليا بجانب والدتها _ ميمي جمال_ وتقوم الشرطة بتخليص عمرو وابنه أحمد من عصابة للمخدرات بعد أن كادوا يقتلونهما .

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15

وتحدث مواجهة بين عاليا وزوجها عمرو وتخبره أنها مصدومة مما فعله لكنه يقول لها إنه لم يقتل بثينة أبدا، وتأتي مواجهة أمجد _ مراد مكرم_ وطليق بثينة _ مع عمرو الصيرفي _ ويبكي بسبب خيانة عمرو له بحكم صداقتهما القوية ليخبره عمرو انه يفهم احساسه جيدا ولم يخونه كما يعتقد بل كان يحب بثينة قبل أن يتزوج منها لكن حينما فكر في الانتحار قرر الابتعاد عنها حتى أخبرته أنها حامل منه فتزوجا في السر .

ويخبره أمجد أنه قام بتصفية حساباته بينهما في الشركة وسينقل عمله لدبي ويتزوج دينا صديقة بثينة مودعا له بجملة”سلام ياصاحبي”، وتخبر عاليا أنها تثق في براءة عمرو زوجها برغم خيانته لها ليسألها ” انتي روحتي لبثينة البيت ” فتخبره عاليا بكل ماحدث بينها وبين بثينة حينما ذهبت لها بعد اتصال بثينة بها لتخبرها عن سر في حياة عمرو ، وتنتهي أحداث الحلقة 15 والأخيرة لمسلسل علاقة مشروعة برؤية عاليا لعمرو وهو يتم أخذه في سيارة الترحيلات للسجن وهي تبكي بشدة بسبب وداعهما بعد أن كان منزلها به مشاعر كبيرة مع أبنائهما لكن تسببت علاقة بثينة بعمرو في السر لهدمها .

مسلسل علاقة مشروعة تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب ومها سليم.