أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 29 : جلال يهدد والد غادة وعمرو يضرب سليم بالرصاص (فيديو)

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا في شهر رمضان ، وشهدت الحلقة 29 ذهاب عمرو " محمد عادل " صديق سليم " محمد يسري" المتهم في قضية ابنة جلال" ياسر جلال" لدكتور عزيز" ايهاب فهمي " ليتعرف منه على مكان دكتورة…

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا في شهر رمضان ، وشهدت الحلقة 29 ذهاب عمرو ” محمد عادل ” صديق سليم ” محمد يسري” المتهم في قضية ابنة جلال” ياسر جلال” لدكتور عزيز” ايهاب فهمي ” ليتعرف منه على مكان دكتورة ملك ” الفنانة نور ” بعد هربها مع جلال في الفندق الحلقة السابقة .

كما قام جلال بارسال رسالة لخليل بك من هاتف ابنته غادة التي قام بخطفها وفي الرسالة صورتها وهي مربطة الايدي ليهدد جلال والدها ويقول له ان صاحبهم عمرو اعترفهم عليهم وسلمهم له بسهولة حينما قام بضربه في منزله وانه كان يحتفظ بورقة زواج سليم من ابنة جلال شهد وفيديو ايضا للجريمة التي ارتكبها سليم واصدقاؤه وسيحاسبهم جميعا وطلب منه جلال انه يجب ان يتم عدل ربنا بعد قتلهم ابنة شهد الطفلة وهي مولودة وذلك مقابل سلامة وحياة ابنته غادة وقام خليل بك بطرد سليم من فيلته قائلا له” مش هاتشوف ضفر ابنتي تاني والبيت ده ماتدخلوش انت السبب في كل اللي بيحصل” .

ثم قام خليل بك بالاتصال برياض احد رجاله وطلب منه ان يذهب لمديرية الامن ويتعرف على اي شخص ذهب او خرج من مكتب الضابط يوسف” محمود عبد المغني” ومراقبة تحرك اي شخص وحضور رجاله جميعا بسرعة لانقاذ ابنته غادة .

وقام عمرو بالسطو على منزل جلال وربط دكتورة ملك وجدة شهد ” انعام سالوسة” وابنته شهد ايضا وقام باخذ ورقة الزواج العرفي لشهد من سليم والفيديو الخاص بالحادث منهم وهرب مع رجاله المسلحين، وانتهت الحلقة بذهاب سليم لعمرو لمعرفة ماسبب احتفاظه بورقة زواجه من شهد وخيانته له ووجد امه عنده بملابس النوم وغضب سليم وقام بالتشاجر مع عمرو فقام الاخير بضربه بالرصاص .

مسلسل ضل راجل يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2.