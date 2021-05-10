ثقافة وفنون

أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 28 : جلال وملك يتعرضان لمحاولة قتل في الفندق وسليم يكتشف خيانة عمرو

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا في شهر رمضان ، وشهدت الحلقة 28 ذهاب دكتورة ملك " الفنانة نور  لجلال " ياسر جلال" في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه في وسط البلد للاطمئنان عليه بعد اصابته برصاصة في كتفه في الحلقة…

أحمد حمدي 8:06 ص, الأثنين, 10 مايو 21 8:06 ص, الأثنين, 10 مايو 21

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يعرض مسلسل ضل راجل يوميا في شهر رمضان ، وشهدت الحلقة 28 ذهاب دكتورة ملك ” الفنانة نور  لجلال ” ياسر جلال” في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه في وسط البلد للاطمئنان عليه بعد اصابته برصاصة في كتفه في الحلقة السابقة من عمرو ” محمد عادل” صديق سليم” ” محمد يسري” المتورطان في قضية ابنة جلال شهد ” رنا رئيس ” .

واثناء تواجدها مع جلال في الفندق هجم بعض  البلطجية على الفندق وطلبوا يتعرفوا على رقم غرفة جلال ،  وهرب منهم صديق جلال ” محمد علي رزق” ومعه شنطة بها اموال جلال وذهب له في غرفته ثم دخل البلطجية على جلال وملك وتعامل معهم بقوة واستطاعوا الخلاص منهم بسرعة من خلال نافذة خلفية لغرفة جلال .

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كما شهدت الحلقة ايضا حدوث مشادة كلامية بين حازم وسليم بسبب ماتعرضا له الحلقات السابقة وموت صاحبهما عادل بشربه ” اوفر دوز” للمخدرات ، و انفعل حازم  على سليم لانه من ورطهم في قضية شهد دون ذنبهم واتهمه بالانانية في تصرفاته .

وابدى سليم انفعاله وقلقه لخليل بك والد زوجته من جلال والد شهد ، واخبره والدها ان عمرو صديقه لديه توكيل رسمي من امه وفوجئ سليم بهذا الامر ، وقام جلال بتهديد غادة ابنة خليل بك في سيارتها بالمسدس من اجل الضغط عليها للحصول على مايريد في قضية ابنته .

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مسلسل ضل راجل يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2.

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بقلم أحمد حمدي

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