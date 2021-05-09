أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 27 : جلال يتعرض للموت ووفاة والدة الضابط يوسف

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور في شهر رمضان الكريم ، وشهدت الحلقة 27 تعرض جلال " ياسر جلال" لاطلاق الرصاص عليه من عمرو " محمد عادل" حينما ذهب له جلال في الحلقة السابقة لتهديده واعتقد ان جلال مات لكنه…

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور في شهر رمضان الكريم ، وشهدت الحلقة 27 تعرض جلال ” ياسر جلال” لاطلاق الرصاص عليه من عمرو ” محمد عادل” حينما ذهب له جلال في الحلقة السابقة لتهديده واعتقد ان جلال مات لكنه قام وضربه مرة أخرى على وجهه .

ويستنجد جلال بالطبيبة ملك “الفنانة نور اللبنانية”، بعد إصابته بطلق نارى فى كتفه، وتصطحبه فى سيارتها للمستشفى، ويطالبها بإبلاغ الضابط يوسف “محمود عبد المغنى”، وفى تلك اللحظات يستقبل “مغنى” اتصالا هاتفًيا يخبره بوفاة والده.

وينجح الأطباء وعلى رأسهم ملك فى إخراج الرصاصة من جسد ياسر جلال فى غرفة العمليات، ويتصل الدكتور عزيز “إيهاب فهمى” بعمرو “محمد عادل” ويخبره بما حدث لجلال ويطلب منه الأخير ألا يبلغ الشرطة، وتسمع الطبيبة ملك زميلها عزيز أثناء مكالمته مع عمرو، وتعرف أنه يماطل ولا يريد إبلاغ الشرطة.

كما قام الضابط يوسف ” محمود عبد المغني ” بالتحقيق مع سليم “محمد يسرى” ويطالب محاميه بخروج موكله اثناء التحقيق، لكن “مغنى” يرفض ويأمر بحجزه لعرضه فى الصباح على النيابة.

مسلسل ضل راجل يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2.