ثقافة وفنون

أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 27 : جلال يتعرض للموت ووفاة والدة الضابط يوسف

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور في شهر رمضان الكريم ، وشهدت الحلقة 27 تعرض جلال " ياسر جلال" لاطلاق الرصاص عليه من عمرو " محمد عادل" حينما ذهب له جلال في الحلقة السابقة لتهديده واعتقد ان جلال مات لكنه…

أحمد حمدي 7:29 ص, الأحد, 9 مايو 21 7:29 ص, الأحد, 9 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور في شهر رمضان الكريم ، وشهدت الحلقة 27 تعرض جلال ” ياسر جلال” لاطلاق الرصاص عليه من عمرو ” محمد عادل” حينما ذهب له جلال في الحلقة السابقة لتهديده واعتقد ان جلال مات لكنه قام وضربه مرة أخرى على وجهه .

ويستنجد جلال بالطبيبة ملك “الفنانة نور اللبنانية”، بعد إصابته بطلق نارى فى كتفه، وتصطحبه فى سيارتها للمستشفى، ويطالبها بإبلاغ الضابط يوسف “محمود عبد المغنى”، وفى تلك اللحظات يستقبل “مغنى” اتصالا هاتفًيا يخبره بوفاة والده.

اقرأ أيضا  مسلسل ضل راجل الحلقة 23.. جلال ينتقم من زغلول ويسعى لاستعادة منزله بعد خروجه من السجن

وينجح الأطباء وعلى رأسهم ملك فى إخراج الرصاصة من جسد ياسر جلال فى غرفة العمليات، ويتصل الدكتور عزيز “إيهاب فهمى” بعمرو “محمد عادل” ويخبره بما حدث لجلال ويطلب منه الأخير ألا يبلغ الشرطة، وتسمع الطبيبة ملك زميلها عزيز أثناء مكالمته مع عمرو، وتعرف أنه يماطل ولا يريد إبلاغ الشرطة.

كما قام الضابط يوسف ” محمود عبد المغني ” بالتحقيق  مع سليم “محمد يسرى” ويطالب محاميه بخروج موكله اثناء التحقيق، لكن “مغنى” يرفض ويأمر بحجزه لعرضه فى الصباح على النيابة.

اقرأ أيضا  رامز عقله طار الحلقة 21 .. ضحك جميلة عوض الهستيري عند رؤية رامز جلال (فيديو)

مسلسل ضل راجل يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11: ياسين يكتشف أن المصابين يتوفون في اليوم التاسع للفيروس

أحمد حمدي 7:28 ص, الأحد, 9 مايو 21

أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 26: ريكاردو يقابل سيف ودكتور سعيد يحاول تجنيد دينا

أحمد حمدي 7:26 ص, الأحد, 9 مايو 21

أحداث مسلسل المداح الحلقة 27 : صراع بين الشيخ مصباح وصابر يتعرف على والده الحقيقي

أحمد حمدي 7:25 ص, الأحد, 9 مايو 21

أحداث مسلسل موسى الحلقة 26 … نوفل يقتل شهاب باشا (فيديو)

سلوى عثمان 1:55 ص, الأحد, 9 مايو 21

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 26 … عساف الغريب يخطف سليم نجل غفران (فيديو)

سلوى عثمان 1:54 ص, الأحد, 9 مايو 21

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 26 … خطة الذهبي الجديدة ضد الخديوى (فيديو)

سلوى عثمان 1:54 ص, الأحد, 9 مايو 21