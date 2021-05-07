ثقافة وفنون

أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 25 .. القبض على «شلة سليم».. و«الدكتورة ملك» تلوم ضابط المباحث

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور المصري والعربي ، وشهدت الحلقة 25 حدوث مشاجرة بين زغلول وزوجته " شقيقة جلال " الذي يقوم به الفنان ياسر جلال في المسلسل بسبب قيام زغلول زوجها بخداعها بأنه قام بشراء منزل جلال منه…

أحمد حمدي 9:59 ص, الجمعة, 7 مايو 21 9:59 ص, الجمعة, 7 مايو 21

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يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للجمهور المصري والعربي ، وشهدت الحلقة 25 حدوث مشاجرة بين زغلول وزوجته ” شقيقة جلال ” الذي يقوم به الفنان ياسر جلال في المسلسل بسبب قيام زغلول زوجها بخداعها بأنه قام بشراء منزل جلال منه برضاه ، وتكتشف زوجته انه كذب عليها وانه استغل وجود شقيقها جلال في السجن وقام بالتصرف في المنزل من تلقاء نفسه .

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وشهدت الحلقة أيضا توجه جلال لاحد الفنادق للاقامة بها حتى لايتعرف احدا من عائلته على مكانه وطلب ذلك من صاحب الفندق ، لكنه اتفق مع صديقه خالد الحضور له في الفندق في سرية واعطاه مبلغا من المال من اجل عفش منزله .

وتم القبض على أصدقاء سليم ” محمد يسري” الذي اعتدى على ابنه جلال” شهد ” ، لكن قامت دكتورة ملك ” الفنانة نور ” بلوم رئيس المباحث يوسف ” محمود عبد المغني ” على القبض عليهم ،

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وتنكر جلال في شخصية رجل دليفري واتجه إلى العمارة التي يسكن بها حازم صديق سليم وسأل البواب عن رقم الطابق الذي يسكن فيه، فصعد إليه ففتح صديقه عادل فقام سليم بكتم صوته.

مسلسل ضل راجل يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2.

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بقلم أحمد حمدي

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