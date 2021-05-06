أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 24 : خطف ابنة شهد وعمرو يخفي ورقة زواجها من سليم

يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا للمشاهدين ، وشهدت الحلقة 24 منه عودة الحاج سلطان الذي يقوم به الفنان أحمد حلاوة للمنطقة فيجد عزاء والدة شهد نيرمين الفقي التي توفيت نهاية الحلقة السابقة فينهار حينما يعرف ان هدى والدتها هي التي ماتت ، ويقوم اهل المنطقة بالوقوف بجانب جلال الذي يقوم به الفنان ياسر جلال في محنته بوفاة زوجته هدى .

كما تسوء حالة شهد “رنا رئيس” الصحية ابنة جلال وتطلب الطبيبة ملك “نور اللبنانية” أن تصطحبها برفقة مولودها إلى بيتها حتى تبعدها عن الأجواء المحيطة، بعد وفاة والدتها حرصًا على صحتها النفسية وصحة طفلتها وبالفعل تذهب معها شهد وطفلتها وأختها الصغرى سارة وجدتهما إنعام سالوسة.

ويقوم عمرو الذي يقوم به محمد عادل ورقة الزواج العرفي التي تدين سليم ” محمد يسري” في قضية شهد ابنة جلال باخفاءها في خزينته بالمنزل ، ويقوم خليل بك الذي يقوم به نبيل نور الدين أصدقاء سليم وشلته بعدم ذكر اسم ابنته غادة في هذه القضية لو تم فتحها مرة ثانية .

وتقوم إنعام سالوسة بحمل مولودة شهد وتشعر أنها مريضة ولا تتنفس بشكل طبيعى، ويذهبان بها إلى المستشفى ويسرع ياسر جلال للحاق بهما هناك .، ويخرج الطبيب المعالج للطفلة ويخبرهم أن الطفلة أصبحت بخير وبمجرد أن تمسك شهد الطفلة تكتشف أنها ليست ابنتها.

مسلسل ضل راجل يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2.