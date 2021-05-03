ثقافة وفنون

أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 21 : براءة جلال من تهمة قتل البودي جارد ووالدة سليم تتزوج من صديقه

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا ، وشهدت الحلقة 21 سؤال الضابط محمود عبد المغنى  المنطقة التى يسكن فيها زينهم مشاوير الذى قتل البودى جارد خميس ليتتبعه ويجمع معلومات عنه، وبمجرد علم زينهم بأن الشرطة عرفت مكانه يتصل بعمرو "محمد عادل"…

أحمد حمدي 2:51 ص, الأثنين, 3 مايو 21 2:51 ص, الأثنين, 3 مايو 21

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يعرض مسلسل ضل راجل يوميا ، وشهدت الحلقة 21 سؤال الضابط محمود عبد المغنى  المنطقة التى يسكن فيها زينهم مشاوير الذى قتل البودى جارد خميس ليتتبعه ويجمع معلومات عنه، وبمجرد علم زينهم بأن الشرطة عرفت مكانه يتصل بعمرو “محمد عادل” ، ويطمئن الضابط محمود عبد المغنى، ياسر جلال، بعدما تأكد من براءته وتفريغ الكاميرات أمام منزل المجنى عليه البودى جارد خميس العترة، وبالفعل يدافع عنه أمام النيابة.

ويتصل سليم محمد يسرى بشهد رنا رئيس” لكنها لا ترد عليه، وتتصل بالطبيبة ملك “نور اللبنانية” التى تنصحها بعدم الرد عليه لأنه يريد التأثير عليها لا أكثر.

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يذهب سليم “محمد يسرى” إلى بيت صديقه حازم، فيسأله الأخير أن كان يحب شهد، فينفى وقال إنه اتصل بشهد فقط حتى لا تأتى أمها مرة أخرى إلى منزله، ويقترح عليه صديقه حازم إسكاتها بالأموال.

يتزوج عمرو محمد عادل من والدة صديقه سليم محمد يسري دون معرفته طمعًا فى شركتها وأموالها. وتكشف الأحداث زواجه من أخرى ويخبرها بأنه فعل ذلك من أجل أموالها.

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وتحصل أخت ياسر جلال بتحريض من زوجها زغلول “مجدى فكرى”، على حكم بإخلاء المنزل وبالفعل يأتى ضابط شرطة ومعه صورة الحكم ويأمر بإخلاء البيت فورا وسط حالة من ذهول هدى “نرمين الفقى” وأمها أنعام سالوسة.

تسرق شروق زوجة عم سلطان “أحمد حلاوة” المبلغ الذى تقاضاه مقابل بيع التاكسى، ويهرع إلى الشارع بـ”البيجاما” وقد جن جنونه بعد صدمته ويحدّث نفسه بأنها بالتأكيد ذهبت إلى إحدى صديقتها وستعود مرة أخرى. ويشكوها إلى زوجته الأولى أنعام سالوسة فتحرضه على تقديم بلاغ فى الشرطة لكن ابنته هدى “نرمين الفقى” تمنعه.

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مسلسل ضل راجل يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2.

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بقلم أحمد حمدي

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