أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 11 .. شهد تعترف لأبيها بأنها متزوجة ومُغني يجد والده ملقى أرضا

يعرض مسلسل ضل راجل على شاشة الحياة يوميا ، وشهدت الحلقة 10 منه التي عرضت اليوم بوصول صديق الفنان ياسر جلال بطل العمل رزق لمن اعتدى على ابنة جلال الذي يقوم به ياسر جلال ، واجباره على الزواج منها ثم…

يعرض مسلسل ضل راجل على شاشة الحياة يوميا ، وشهدت الحلقة 10 منه التي عرضت اليوم بوصول صديق الفنان ياسر جلال بطل العمل رزق لمن اعتدى على ابنة جلال الذي يقوم به ياسر جلال ، واجباره على الزواج منها ثم قيامه بتطليقها لكن يعاود رزق صديق جلال ويقول له ان زوجته التي قالت هذا الكلام لم تقصد ماقالته.

كما تكشتف غادة، كذب سليم بعد أن ذهبت إلى والدته إلى مقر شركتها من أجل شراء الشبكة، لكن تفاجئها أنها لا تعرف شيئًا عن خطوبتها من ابنها سليم. وكان سليم قد خطط لذلك من أجل إسكاتها حتى لا تعترف عليه فى جريمة شهد، وشهدت ايضا الحلقة بتلقي الضابط محمود عبد المغنى مكالمة هاتفية بأن أبيه مريض فيسرع إلى البيت ويجده ملقي على الأرض.

وفى مشهد في بيت ياسر جلال، يصل فيجد الطبيبة نور في زيارة لشهد وتخبره نور أنها كتبت لها خروج بعد تعرضها للتهديد بالقتل، ويدخل جلال لغرفة ابنته وهنا تعترف له أنها متزوجة وابنها ليس ابن حرام كما يعتقد طيلة الحلقات السابقة .

مسلسل ضل راجل يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2 .