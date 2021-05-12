أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة الاخيرة : جلال يأخذ حق ابنته شهد وتتزوج والقبض على سليم وخليل بك وابنته

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا في شهر رمضان ، وشهدت الحلقة 30 الاخيرة للعمل القبض على سليم " محمد يسري" بتهمة قتله عمدا لصديقه عمرو " محمد عادل " في منزله ، كما قام جلال باستلام ابنة شهد المولودة التي…

يعرض مسلسل ضل راجل يوميا في شهر رمضان ، وشهدت الحلقة 30 الاخيرة للعمل القبض على سليم ” محمد يسري” بتهمة قتله عمدا لصديقه عمرو ” محمد عادل ” في منزله ، كما قام جلال باستلام ابنة شهد المولودة التي حاول عمرو تشكيكه ان خليل بك قتلها ، لكن الاخير قام بتسليمها له مقابل ان يترك ابنته غادة التي خطفها لكن بمجرد ان استلم جلال المولودة لم ينفذ وعده لخليل بك ورفض فك قيد ابنته غادة وقال له ” سلمني ورقة زواج ابنتي والفيديو الذي يحاول سليم اجهاضها فيه دون رغبتها ” واسلمك بنتك ثم قام سليم باقتحام المكان عليهما فجأة ومعه رجال مسلحين .

وتم القبض ايضا على خليل بك والد غادة وابنته ايضا والافراج عن جلال “ياسر جلال” بعد توجيه تهمة قتل عمرو له بشكل ملفق ، كما شهدت الحلقة الاخيرة ايضا زواج ابنة جلال شهد ” رنا رئيس ” من سعيد ” عصام السقا ” وحضور كل افراد عائلة جلال حفل الزواج والمفاجأة حضور كل من شقيقة جلال سميحة بعد مقاطعته لها بسبب استغلال زوجها زغلول ” مجدي فكري” لوجود جلال في السجن الحلقات الماضية وبيع منزله دون علمه لكنه اعتذر لجلال في هذه الحلقة وقام جلال بقبول اسفهما هو وشقيقته ، وحضر ايضا الضابط يوسف” محمود عبد المغني ” الحفل ومعه بوكيه ورد .

وانتهت الحلقة بانجذاب يوسف لدكتورة ملك ” الفنانة نور” في اشارة لاكتمال قصة الحب بينهما ، وقيام جلال باللعب مع حفيدته التي ميت بهدى على اسم جدتها التي توفيت الحلقات السابقة وقامت بدورها ” نيرمين الفقي ” .

مسلسل ضل راجل يعرض يوميا في تمام الساعة 11 ونصف مساء على قناة الحياة ويعاد في الساعة 4 صباحا اعادة اولى والساعة 4:45 صباحا اعادة ثانية على الحياة 2.